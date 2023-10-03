"Судьба будет искушать": почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче

Нумеролог рассказала, какие испытания предстоит преодолеть футболисту Дмитрию Тарасову в браке с моделью Анастасией Костенко.

Этот год для Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко является особенным не только потому, что пара ждет четвертого ребенка. На 2023-й приходится сложный период в браке спортсмена. По словам нумеролога Фариды Красавкиной, отношения футболиста с женой осложнены повышенной конфликтностью и нежеланием идти на компромиссы. "Судьба будет их искушать и провоцировать различными ситуациями. Может повыситься ревность, конфликтность", – рассказала эксперт в беседе с "Дни.ру".

Красавкина поведала о созависимости в союзе Тарасова и Костенко. Мол, супругов тянет друг к другу на энергетическом уровне, при этом вместе им часто бывает или может быть плохо. Нумеролог не исключила вероятность измен в браке. "На измену могут вообще решиться оба партнера. По расчетам видно, что нет некой позиции у одного из партнеров. То есть и тот, и та могут пойти на такую ситуацию, которая будет касаться предательства", – считает она. Измена же может произойти из-за глубокого одиночества одного из супругов, когда каждый из них постоянно занят своим делом.

При этом совместный бизнес не укрепит брак Тарасова и Костенко, как и появление еще одного ребенка, полагает эксперт. Сложности в отношениях будут возникать до тех пор, пока спортсмен и модель не научаться друг друга по-настоящему уважать. Сейчас же в браке знаменитой пары, по словам Красавкиной, не хватает той романтики, которая была в самом начали их совместного пути. Есть частые конфликты.

"Каждый тянет одеяло на себя. В отношениях присутствует инфантильность, несерьезность, перекладывание ответственности друг на друга. Вообще они встретились для ради создания большой семьи, поэтому важно постоянное участие в воспитании детей каждого из партнеров. Если же один будет заниматься только карьерой, а другой – только домашним очагом, то такие отношения обречены", – сказала Красавкина.

Ранее Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко объявили о скором появлении на свет четвертого совместного ребенка. Подробнее об этом писали "Дни.ру".