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Вторник 3 октября

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"Судьба будет искушать": почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче

"Судьба будет искушать": почему еще один ребенок не сделает брак Тарасова крепче
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Нумеролог рассказала, какие испытания предстоит преодолеть футболисту Дмитрию Тарасову в браке с моделью Анастасией Костенко.

Этот год для Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко является особенным не только потому, что пара ждет четвертого ребенка. На 2023-й приходится сложный период в браке спортсмена. По словам нумеролога Фариды Красавкиной, отношения футболиста с женой осложнены повышенной конфликтностью и нежеланием идти на компромиссы. "Судьба будет их искушать и провоцировать различными ситуациями. Может повыситься ревность, конфликтность", – рассказала эксперт в беседе с "Дни.ру".

Красавкина поведала о созависимости в союзе Тарасова и Костенко. Мол, супругов тянет друг к другу на энергетическом уровне, при этом вместе им часто бывает или может быть плохо. Нумеролог не исключила вероятность измен в браке. "На измену могут вообще решиться оба партнера. По расчетам видно, что нет некой позиции у одного из партнеров. То есть и тот, и та могут пойти на такую ситуацию, которая будет касаться предательства", – считает она. Измена же может произойти из-за глубокого одиночества одного из супругов, когда каждый из них постоянно занят своим делом.

При этом совместный бизнес не укрепит брак Тарасова и Костенко, как и появление еще одного ребенка, полагает эксперт. Сложности в отношениях будут возникать до тех пор, пока спортсмен и модель не научаться друг друга по-настоящему уважать. Сейчас же в браке знаменитой пары, по словам Красавкиной, не хватает той романтики, которая была в самом начали их совместного пути. Есть частые конфликты.

"Каждый тянет одеяло на себя. В отношениях присутствует инфантильность, несерьезность, перекладывание ответственности друг на друга. Вообще они встретились для ради создания большой семьи, поэтому важно постоянное участие в воспитании детей каждого из партнеров. Если же один будет заниматься только карьерой, а другой – только домашним очагом, то такие отношения обречены", – сказала Красавкина.

Фото: личный архив Фариды Красавкиной

Ранее Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко объявили о скором появлении на свет четвертого совместного ребенка. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

3 октября 2023, 08:40
Фото: кадр YouTube / @fcrk
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Красивая история любви Тарасова и Костенко

Дмитрий Тарасов далеко не сразу после разрыва с Ольгой Бузовой обнародовал Анастасию Костенко.
Футболист ратовал за то, чтобы подробности его частной жизни были не афишированы. Но не получилось.
Спортсмен регулярно выводил избранницу в свет.
Дмитрий и Анастасия радовали глаз фанатов.
В декабре влюбленные отправились на Мальдивы.
Именно там Дмитрий сделал предложение Анастасии.
Влюбленные весело проводили время.
Затем пара отправилась в Дубаи.
В начале января Тарасов и Костенко расписались.
Анастасия оказалась верующей девушкой.
Поэтому уже в конце января Костенко и Тарасов обвенчались.
А затем отправились отмечать в банкетный зал одного из московских отелей.

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