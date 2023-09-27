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Среда 27 сентября

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Дмитрий Тарасов отреагировал на очередную беременность жены

Дмитрий Тарасов отреагировал на очередную беременность жены
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Сегодня Анастасия Тарасова опубликовала в соцсети запись, где сообщила, что ждет четвертого ребенка. Дмитрий Тарасов не смог сдержаться.

В одной из своих социальных сетей футболист разместил запись, где прокомментировал грядущее — и очередное — пополнение в своей семье, сообщает "Радио 1". Стоит отметить, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились более пяти лет назад, в начале 2018 года, однако уже воспитывают двух дочерей и сына. При этом у футболиста есть еще дочь от предыдущего брака.

"Плюс один. Спасибо, любимая", — радостно отреагировал футболист.

О том, на каком сроке беременности находится модель, и кто же у них родится на этот раз — мальчик или девочка — пара пока что не сообщает. Напомним, минувшей весной Анастасия Костенко увеличила грудь — пластическую операцию делали в Дубае. Свежее фото модели в кругу семьи с увеличившимся животом вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале.

Можно только позавидовать тому, насколько крепкая семья у 36-летнего Дмитрия Тарасова и 29-летней Анастасии Костенко, несмотря на все внешнее давление: футболиста регулярно обвиняют в неверности, так как частенько видят в компании молодых симпатичных девушек. Анастасию же обвиняют в том, что она разрушила отношения Тарасова с Ольгой Бузовой — как бы там ни было, вряд ли звезда ТНТ родила бы ему столько детей.

Кстати говоря, многие пользователи социальных сетей, мягко говоря, удивлены таким нестандартным для нашего времени размером семьи Тарасовых — и, опять же, набрасываются на девушку с критикой. Впрочем, многодетную мать это совершенно не задевает — Костенко не скрывает гордости за свое материнство.

27 сентября 2023, 15:20
Дмитрий Тарасов. Фото: © Dmitry Golubovich/Global Look Press/globallookpress.com
Радио 1✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Красивая история любви Тарасова и Костенко

Дмитрий Тарасов далеко не сразу после разрыва с Ольгой Бузовой обнародовал Анастасию Костенко.
Футболист ратовал за то, чтобы подробности его частной жизни были не афишированы. Но не получилось.
Спортсмен регулярно выводил избранницу в свет.
Дмитрий и Анастасия радовали глаз фанатов.
В декабре влюбленные отправились на Мальдивы.
Именно там Дмитрий сделал предложение Анастасии.
Влюбленные весело проводили время.
Затем пара отправилась в Дубаи.
В начале января Тарасов и Костенко расписались.
Анастасия оказалась верующей девушкой.
Поэтому уже в конце января Костенко и Тарасов обвенчались.
А затем отправились отмечать в банкетный зал одного из московских отелей.

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