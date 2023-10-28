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Суббота 28 октября

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"У нас праздник!": недавно родившая жена Прилучного объявила о знаковом событии

"У нас праздник!": недавно родившая жена Прилучного объявила о знаковом событии
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28 октября 2023 года – особенный день для Павла Прилучного и Зепюр Брутян.

В апреле этого года появился на свет сын Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Родители назвали наследника Микаэлем. С тех пор супруги не перестают публиковать в популярной социальной сети кадры с малышом, который не перестает вызывать умиление у публики.

Например, накануне Зепюр Брутян выложила видео, сделанное во время прогулки с сынишкой и любимым супругом по заснеженной улице. Артистка отметила, что этот снег для ее наследника является первым. Такое замечание говорит о супруге Павла Прилучного как о сентиментальном человеке.

А 28 октября Зепюр Брутян объявила о знаковом событии в семье – Микаэлю исполнилось полгода. "Утро доброе, потому что у нас сегодня такой семейный мини-праздник! <...> Я в шоке, как быстро летит время", – сказала жена Павла Прилучного в новом видео, появившемся в ее аккаунте.

Напомним, у Павла Прилучного есть дети, рожденные в предыдущем браке. В 2020 году актер развелся с Агатой Муцениеце, подарившей ему двух наследников – сына и дочь.

Ранее Павел Прилучный рассказал, что его отношения с Зепюр Брутян после рождения Микаэля изменились. Слова артиста приводили "Дни.ру".

28 октября 2023, 16:42
Павел Прилучный. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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