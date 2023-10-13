Отношения изменились: что произошло в новом браке Прилучного после рождения сына

В марте этого года Павел Прилучный снова стал отцом. Во втором браке артиста появился сын.

Бывший муж Агаты Муцениеце Павел Прилучный женат на актрисе Зепюр Брутян с августа 2022-го. А в этом году в его семье произошло радостное событие – родился мальчик Микаэль. Но всем известно, что после рождения ребенка в семьях часто случаются разлады и недомолвки. А что произошло в браке Прилучного и Брутян после рождения сына?

В интервью журналу Woman.ru актер не стал скрывать и признался откровенно: отношения изменились. Он рассказал о том, что они с женой стали относится друг к другу еще с большим вниманием. Несмотря на занятость, как отметил Прилучный, они находят время, чтоб побыть вместе на свиданиях.

Павел Прилучный скромно добавил, что их семья ничем не отличается от других. Жена актера занята благоустройством быта и поддержанием тепла домашнего очага. А Павел зарабатывает деньги. Семейству помогает няня. Как сказал Прилучный, няня со знанием английского. Он счел необходимым с пеленок учить ребенка международному языку.

Свободное время, как уточнил актер, он старается проводить со своей семьей. В будние дни – по возможности, а в выходные – обязательно куда-то выезжать. Жена звезды сериала "Мажор" не планирует засиживаться в декрете. В скором времени Павел Прилучный и Зепюр Брутян планируют сниматься вместе.