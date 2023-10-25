Сила духа настоящего спортсмена: Костомаров раскрыл в себе еще один талант

Роман Костомаров не перестает доказывать своей жизнью, что человек может все, если в нем есть настоящая сила духа.

Роман Костомаров, кажется, смог сделать невозможное: он научился жить в новых условиях, с которыми едва ли мог бы справиться другой человек. День за днем олимпийский чемпион доказывает всему миру, что он свое звание заслужил по достоинству – ему помогает сила духа настоящего спортсмена.

В эксклюзивном интервью Пятому каналу Роман Костомаров признался, что после ампутации у него не было желания жить. Он не хотел показываться людям и встречаться с детьми. Как признается спортсмен, до сих пор присутствует некий комплекс. Но благодаря поддержке семьи и родных он смог выйти из критического состояния. Благодаря своей внутренней силе духа Роман поверил, что сможет. И он смог. Олимпийский чемпион не только преодолел страх публичного выступления, но даже более того. Теперь он водит машину. Каких усилий только это стоило ему знает, пожалуй, только он сам и его близкие.

Роман Костомаров заявил, что смело пошел в спортзал и совершенно не чувствует сейчас там каких-либо неудобств. Спортсмен рассказала, что приходит в форму, а на тренировках все его поддерживают и всегда готовы помочь.

Дома у Романа свои "нежности" с детьми: "Они говорят, что папа — Робот-3000. Почему 3000, не знаю. Сын говорит: "Папа, а можно сделать еще так, чтобы у тебя голова на 360 крутилась?"

При всей сложившейся ситуации Роман не теряет надежды, что однажды выйдет на лед. "Нужно просто некоторое время, чтобы сделать, подстроить коньки, ботинки под то, что сейчас имеем. И тогда уже попробовать выйти на лед", – заявил спортсмен.

Однозначно можно сказать, то Роман Костомаров раскрыл в себе еще один талант: он является прекрасным мотиватором для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Спортсмен доказал своим примером, что сдаваться нельзя никогда.