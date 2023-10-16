"Не хотел выходить из больницы": Костомаров о первой встрече с детьми после ампутации

10 января 2023 года жизнь фигуриста Романа Костомарова разделилась на "до" и "после". Он 175 дней провел в больнице Коммунарки, куда попал с пневмонией, а вышел инвалидом 1-й группы – без стоп и кистей. Но олимпийский чемпион не сломался. Сегодня он для всех нас – лучший пример мужества, стойкости и преодоления. О чем он и рассказал на дискуссии "Верь в себя" в Торгово-промышленной палате столицы.



Роман, Ваша история показала всем, как важно жить здесь и сейчас, не строить глобальных планов…



Я думал, что буду жить долгой и спокойной жизнью, что все будет идти своим чередом. Добившись успехов в спорте (Роман Костомаров – олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при и трехкратный чемпион России – Прим. ред.) я думал, что просто буду пожинать дальше плоды своей работы. Но случилась страшная вещь. И теперь я пытаюсь искать себя в новых сферах – например, прихожу на мероприятия как спикер-мотиватор, помогаю людям верить в себя и идти дальше, даже если ты лишен своих конечностей. Пусть это даже будет гораздо труднее, чем раньше. Но в этом и заключается жизнь, которая сталкивает порой тебя с серьезными испытаниями. А ты должен с достоинством из этого выходить.

А что было самым сложным после того, как Ваш личный больничный ад оказался позади и Вы, спустя полгода, оказались дома?

Жизнь кардинально изменилась. Главное, о чем я переживал, было то, как пройдет моя встреча с детьми (12-летней дочерью Анастасией и 7-летним сыном Ильей – Прим. ред.). Я не хотел выходить из больницы, пока не появятся протезы. Протезы, правда, появились позже, но домой я все-таки вернулся на своих двух ногах. На это время мы детей вместе с бабушкой отправили на отдых, чтобы недели три я мог адаптироваться дома к тому своему состоянию, которое теперь со мной до конца моих дней. Ведь в бытовом плане было сложно, трудно было делать самые элементарные вещи.

Какие слова поддержки на протяжении всего этого времени находила Ваша супруга Оксана Домнина?

Она поддерживала меня уже в больнице, с самого первого дня, когда ее только туда пустили. Поддерживают ее слова любви, ее призыв верить в себя. Она говориn: "Дай себе время, и все получится!"

После выхода из больницы прошло всего три месяца, а Вы уже плаваете и даже сели за руль! Вот это сила духа!

Я дождался протезов, нашел в себе силы тренироваться, еще лежа в кровати. Пришлось начинать все с нуля! А когда я встал, первое время было ужасно трудно и больно. Сейчас мне гораздо легче, я чувствую себя нормальным полноценным человеком, веселящимся в друзьями, общающимся с людьми. Но только до тех пор, пока не снимаю с себя протезы. Вот в этот момент становится тяжело.

Вернуться на лед планируете?

Я фанат адреналина, фанат экстремальных вещей. Но всегда боялся, что с ногами что-то произойдет. И именно это и случилось. Неприятность подкралась оттуда, откуда я ее не ожидал. В итоге я много лишился, например, больше не могу заниматься боксом. Но на лед я хотел бы выйти снова. Просто с этим связано много проблем. Я с детства учился управлять голеностопом и всеми мышцами, которые задействованы в катании. Сейчас я этого лишен. Но кататься буду все равно. Осталось купить ботинки большого размера, подстроить коньки, потому что нога теперь карбоновая, и она не сжимается в ботинке так, как это делает нормальная стопа.

А что сегодня Вам приносит радость жизни?

В первую очередь, сама жизнь, радость от того, что я вырвался из рук смерти. В первые дни, когда я после всех лекарств и препаратов я пришел в чувства осознал все случившееся, у меня было ощущение ужаса и абсолютное нежелание жить. Но рядом были жена и брат, которые говорили, что мне надо жить ради детей. Они оказались правы. Сейчас я вижу, как растет мой сын, как он хулиганит, как растет дочка, радуюсь, когда они обнимают меня и в шутку называют "Папа – робот 3000". Сын, правда, спрашивает: "Папа, а можно сделать так, чтобы у тебя еще и голова на 360 градусов поворачивалась?" (смеется).