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Наша Анджелина Джоли: красавица из "Уральских пельменей" произвела фурор

Наша Анджелина Джоли: красавица из "Уральских пельменей" произвела фурор
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Роскошная модель, актриса и юмористка Юлия Михалкова показала поклонникам свои прелести. Есть чем гордиться!

При взгляде на нее редкий мужчина может оторваться. Длинные волосы, тонкая талия и, конечно же, пухлые губы. Кокетливая артистка хорошеет день за днем вопреки всем условностям. Грациозная, смелая и такая хваткая Юлия Михалкова штабелями складывает кавалеров к своим ногам. Красавица из шоу "Уральские пельмени" всегда пользуется популярностью у россиян.

Знаменитость часто предстает на снимках в строгих костюмах с пикантными вырезами, возбуждая умы даже самых сдержанных скромников. Природное очарование вкупе с утонченной ухоженностью придают ей особый шарм.

И хотя звезда России не поддается ухаживаниям восхищенных джентльменов в комментариях к фото, количество восторженных отзывов о ее красоте только увеличивается. И это при том, что Юлия Михалкова все-таки ушла из рейтингового шоу "Уральские пельмени" на телеканале СТС.

Однако ее возвращение к народу произошло в другой ипостаси. Теперь знаменитость особенно активно радует российскую публику ролями в кино и пикантными фотосессиями. На днях она произвела фурор, опубликовав свои кадры с предложением выбрать самый лучший.

В комментариях так и написали — "наша Анджелина Джоли". Пожалуй, российская красавица Юлия Михалкова даже превзошла голливудскую коллегу. Многочисленные фанаты в преимуществах звезды шоу "Уральские пельмени" ничуть не сомневаются.

21 октября 2023, 08:03
Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией

Юлия Михалкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Алферова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерина Волкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Илона Броневицкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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