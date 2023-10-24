Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде

Голосистый певец быстро утрачивает позиции. Кажется, у SHAMAN'а начался спад активности. И этому есть объяснение.

Один из известнейших и востребованных артистов в российском шоу-бизнесе стал предметом обсуждения общественности. Недавно стало известно, что к славе мужчина шел около пятнадцати лет. Слушая кучу критики и отказов в различных шоу от коллег по цеху, SHAMAN не сдался и добился высот, о которых мечтают многие.

Сейчас популярный певец является символом патриотизмом, а его концерты собирают толпы поклонников. Он смог получить признание зрителя не только благодаря своим невероятным песням о любви к Родине, но и своей искренностью. Правда, несмотря на достигнутый успех, Ярославу Дронову еще есть к чему стремиться.

В недавнем интервью с Пятым каналом Елена Сусова (певица Варвара) рассказала о своем творчестве. Как известно, песни популярной певицы посвящены Родине. Она, как и SHAMAN, исполняет песни о России, любви к своей стране и природе. На днях женщина выступала на большом праздничном концерте "Песни русского мира" на сцене Государственного Кремлевского Дворца и исполнила, по ее словам, самую русскую песню.

Так, по всей видимости, теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде — Людмиле Зыкиной. Со своим хитом “Я русский” он претендовал на нечто большее, чем попсовую песню для караоке, однако она явно уступила композиции Зыкиной "Течет река Волга", которую теперь мастерски исполняет певица Варвара. Этот шлягер, самую русскую песню, пламенно любят все русские люди от мала до велика, и SHAMAN совершенно точно не дотягивает до такого уровня.

Ранее "Дни.ру" писали, что SHAMAN назвал главную причину избавления от дредов.