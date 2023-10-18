Насекомые и перхоть не страшат: SHAMAN назвал главную причину избавления от дредов

SHAMAN несколько месяцев удивлял всех дредами, заставляя думать, что носит парик. Но недавно самый популярный артист страны сменил прическу. О причинах откровенно рассказал корреспонденту "Дни.ру".

Если говорить про российских исполнителей, которые в разное время носил дредлоки или попросту дреды, то вспоминаются Децл, Филипп Киркоров и Элджей. SHAMAN с ними проходил недолго.

"По дредам я не только не скучаю, но даже радуюсь, что избавился и облегчил тем самым себе жизнь, – признался исполнитель. – В первую очередь, мне стало без них проще спать. Ведь до этого приходилось долго привыкать спать на этих жестких веревочках. Избавиться от этих мучений я захотел сам".

Запоминающиеся длинные дреды, которые были у SHAMANа, – это спутанные в локоны собственные волосы. Такие встречаются на протяжении веков у различных народов и культур в разных уголках мира. Но подобное плетение может оказаться большим стрессом для головы, может появиться перхоть и завестись насекомые. SHAMAN от этих проблем теперь далеко.

Он заметил, что любит эксперименты – в музыке, и в стиле. Поэтому в разное время носил каре, японский хвостик, длинную косую челку, длинные волосы, короткий ежик и даже был успел побывать лысым. Но сегодня нашел идеальный образ, чему очень рад. И пока планирует на этом остановиться.

