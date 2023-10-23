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Валерий Меладзе озвучил реальную причину развода брата: Разногласий хватает

Валерий Меладзе озвучил реальную причину развода брата: Разногласий хватает
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Недавно стало известно, что брак Константина Меладзе и Веры Брежневой подошел к концу. Валерий Меладзе решил прокомментировать слухи, которые ходят вокруг развода его родного брата.

Несмотря на то, что история отношений Меладзе и Брежневой была далеко не безоблачной, звездную чету долгие годы ставили в пример коллегам по цеху. Со стороны супруги казались счастливой и гармоничной парой, которой не страшны никакие разногласия. Однако не так давно поклонники начали сомневаться, что в семье все по-прежнему так идеально. А в начале октября Константин Меладзе и Вера Брежнева подтвердили худшие догадки фанатов.

После новости о разводе знаменитой пары публика начала гадать, с чем могло быть связано подобное решение. Некоторые предполагали, что камнем преткновения в семье стали политические разногласия. В Сети начали поговаривать, что Брежнева вынуждала Меладзе озвучить позицию, которой придерживается она сама, но он якобы не согласился пойти на этот шаг. Слухи решил прокомментировать брат композитора Валерий Меладзе.

В беседе с журналистами певец озвучил реальную причину развода Константина Меладзе и Веры Брежневой. Как пишет "Царьград", артист выступил с опровержением информации, которая гуляет на просторах Интернета. Валерий Меладзе назвал предположения сплетников бредом и объяснил, что его брат аполитичен. По его словам, в семье было предостаточно и других поводов для споров.

"У них своих разногласий хватает, семейных", – заявил Валерий Меладзе.

Ранее, как писали "Дни.ру", о причинах развода с Константином Меладзе публично заговорила Вера Брежнева.

23 октября 2023, 13:59
Валерий Меладзе. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
АИФ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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