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Пятница 13 октября

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Молчание прервано: Брежнева публично заговорила о причинах развода с Меладзе

Молчание прервано: Брежнева публично заговорила о причинах развода с Меладзе
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Вера Брежнева высказалась о многочисленных слухах, которые ходят вокруг ее развода с Константином Меладзе.

Когда-то Вера Брежнева и Константин Меладзе считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Впрочем, последние годы звездная чета едва ли могла похвастаться подобным статусом. Если преданные поклонники до последнего считали брак супругов счастливым, то некоторые подозревали, что в их отношениях не все гладко. К сожалению, правы оказались вторые. Недавно Вера Брежнева и Константин Меладзе официально подтвердили слухи о расставании.

Несмотря на то, что разговоры о разладе в семье ходили уже давно, новость о разводе известной на всю страну пары стала для публики потрясением. Многие с нетерпением ждали от супругов подробностей, однако их не последовало. Любимица публики не спешила объяснять, что стало причиной ее развода со знаменитым продюсером. Вероятно, Брежнева ожидала, что ее молчание поможет как можно скорее свести разговоры на "нет". Но вместо этого в Сети начали появляться самые разные сплетни.

Некоторые говорили, что причиной расставания звездных супругов могла стать неверность. Публика строила предположения о том, что Константин Меладзе закрутил роман на стороне, а Вера Брежнева не смогла ему этого простить. Вероятно, артистка устала читать абсурдные догадки на просторах Интернета, поэтому не смогла больше молчать.

Исполнительница хита "Реальная жизнь" публично заговорила о причинах развода с Меладзе в своем блоге. В своем заявлении Брежнева отметила, что сейчас в Сети распространяется большое количество недостоверной информации. Однако объясняться и называть истинную причину развода супруги не хотят. Знаменитая артистка дала понять, что им с бывшим мужем удалось разойтись мирно.

"Мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение", – заявила звезда.

Ранее "Дни.ру" привели слова юриста о дальнейшей судьбе имущества Константина Меладзе после развода. Но что бы ни было с недвижимостью бывших супругов, самое главное, чтобы им удалось сохранить хорошие отношения. Судя по всему, пока у них это получается. Последние дни Вера Брежнева регулярно выходит на связь с подписчиками в блоге и выглядит на кадрах счастливой.

13 октября 2023, 11:00
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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