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Пятница 20 октября

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"Ты здесь лишний": Буйнов рассекретил реальные отношения Пугачевой с "нежным" мужем

"Ты здесь лишний": Буйнов рассекретил реальные отношения Пугачевой с "нежным" мужем
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Вокруг отношений Пугачевой с пятым мужем ходит много сплетен. Но действительно ли они любят друг друга? Всю правду рассказал давний друг певицы Александр Буйнов.

"Им безумно комфортно вместе, – радуется Буйнов, рассказывая про отношения Пугачевой с супругом-иноагентом. – И я вижу, что реально им можно позавидовать. Какая степень любви и света в их отношениях!"

Кстати, их роман развивался на глазах у Буйнова. "Мы встретились в Харькове: у меня был концерт в одном месте, у будущего мужа Пугачевой – в другом, – рассказал он. Пугачева приехала поддержать его, просто сорвалась и приехала. Мы жили в одном отеле. Как сейчас помню: зашел к ней в номер, а там по телевизору показывали "Славянский базар". Мы сели смотреть его вместе, через какое-то время Алла посмотрела на меня выразительно и сказала: "Ты что, не понял, что ты здесь лишний?" Оказалось, что там все серьезно. Настолько серьезно, что вскоре они сыграли свадьбу".

Напомним, пятый брак Алла Пугачева заключила 23 декабря 2011. А через два года на свет появились двойняшки, зачатые от семени юмориста и замороженный яйцеклеток певицы.

Буйнову нравятся и дети Примадонны "Самое главное, чтобы они выросли настоящими людьми. А при такой мамке, я уверен, это получится. Хотя она делает все, чтобы дети не были избалованными. Папка же у них очень нежный, очень любит детей".

20 октября 2023, 14:40
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
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