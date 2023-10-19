290 тысяч в месяц: как учатся дети живущей под ракетными ударами Пугачевой

Шуфутинский отказался ехать за границу Тесты Собчак сделала заявление о постельных клопах Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущегоНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего Хакамада вывалила неудобную для всей России правдуХакамада вывалила неудобную для всей России правду Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с ЛепсомТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с Лепсом Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знатьВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать

Лента новостей

Четверг 19 октября

12:41Айзу жестоко избила буйная обезьяна во время романтического свидания 11:35Разбила сердце: Меладзе находится в депрессии после развода с Брежневой 11:33Всплыла горькая правда о состоянии страдающей деменцией Светличной: Теряет память 11:15290 тысяч в месяц: как учатся дети живущей под ракетными ударами Пугачевой 10:33Уехавшего из России Ревву засекли в Москве в неожиданном виде: Заметно сдал 10:30Chery Tiggo 7 Pro Max: новые технологии и крутой дизайн 10:23Пригожин высказался о возвращении Пугачевой на сцену: Пойдут ли люди на нее теперь? 09:52Алена Кравец после визита к онкологу лишилась шикарной груди 09:23Родившая в 45 лет Орлова отказалась прощать мужу измену 09:10"Я как никогда спокоен": Молодая жена Прилучного утерла нос Муцениеце 08:00Врач призвал людей с болезнями почек не увлекаться кофе 06:42Психолог объяснила чрезмерный трудоголизм Лазарева: Попытка уйти от внутренних проблем 04:38Как правильно выбрать стоматологическую клинику 02:34Психолог назвала чрезмерное общение подростков в Сети сложностью адаптации 00:09Эксперт призвала автолюбителей менять шину после боковых порезов 22:1716-летняя дочь Глюкозы облюбовала огромный ствол дерева перед камерой 21:46Появившаяся в платье невесты Литвинова стала совсем другой 21:31Чувствуете разницу? Молодящаяся Андреева предстала в неожиданном виде 21:21Вайкуле оказалась права? Галкину* сулят пост президента 21:14Затянувшаяся потуже Михалкова из "Уральских пельменей" обнажила грудь на публике 20:59Папа так не должен: нарожавшая от Аршавина Барановская учит жить всю страну 20:08После развода с Меладзе Брежнева стоит перед выбором судьбы 19:52Я счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке 19:30Почему мужчина не хочет жениться: вот в чем причина 19:05Обида на весь мир: родные Федосеевой-Шукшиной рвут наследство на части 18:13Отвратительно: Гузеева опозорила жениха и невесту на шоу "Давай поженимся!" 17:53Вроде бы мама хотела как лучше: Вассерман и другие знаменитые девственники планеты 17:41Отбывающий срок в колонии Ефремов рискует потерять все 16:30Алла Пугачева смогла спасти своих детей – Лизу и Гарри 16:07Не стыдно: Сосо Павлиашвили высказался о патриотизме 16:03Насекомые и перхоть не страшат: SHAMAN назвал главную причину избавления от дредов 15:45"Ей не нужна близость": что заставило Анисину простить измену Джигурды 14:51Кто заменит Александра Васильева в "Модном приговоре"? 14:09Нерожавшая Бузова нашла замену детям: Все, что было до, не имеет значения 13:42"Аня, одумайся!": Федосеева-Шукшина требует от внучки вернуть свою долю в квартире 13:17Юрист порекомендовал узнавать об источнике дохода при просьбе дать в долг 12:51Забеременела от знаменитого певца: Бритни Спирс раскрыла тайну об аборте в 19 лет 12:19Радостная Собчак с круглым животом станцевала перед камерой 11:59Холостяк Корчевников на всю страну заговорил о внезапной свадьбе 11:4470-летняя "тетя Таня" Веденеева впервые рассказала о неизлечимой болезни 11:25Буланова не смогла скрыть округлившийся живот: все заметили 11:24"Не прекращаю терапию": Бородина сделала признание об абьюзивных отношениях 10:10На теле вышедшей в свет в дырявых колготках Дэнс обнаружили странную деталь 09:18Как скоро Пугачева вернется в Россию: мнение эксперта 09:13Что заставило Борисову запереться ночью в ванной 09:07Прилучный покинул страну после судебного иска от Муцениеце: куда он уехал 08:00Ученые: хронический недосып грозит воспалением сосудов 06:22Семейство тигров было замечено в Приморском крае – видео 04:18Названы главные причины мужских неудач в постели 02:17Мировой рекорд: рыбаки выловили карпа массой 114 килограммов – видео
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

290 тысяч в месяц: как учатся дети живущей под ракетными ударами Пугачевой

290 тысяч в месяц: как учатся дети живущей под ракетными ударами Пугачевой
2190

Сын и младшая дочь живущей на Святой Земле Примадонны российской эстрады уже почти две недели не ходят в школу. Подробности выяснили "Дни.ру".

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

Ее дети – Лиза и Гари Галкины учат иврит и пошли в израильскую школу. Но сейчас на Святой земле неспокойно. Каждый день слышен вой сирен, идут ракетные обстрелы городов со стороны сектора Газа. И теперь звездной семье по несколько раз в день приходится спускаться в бомбоубежище.

"Школы в Израиле после начала этих трагических событий прекратили работу, – сообщил израильский друг Примадонны. – Сначала шла речь про дистанционную учебу, как это было во время пандемии, но в итоге учебные заведения сами принимают решения, переходить ли в онлайн или закрыться на внеплановые каникулы".

Дети певицы учатся в одном из самых дорогих частных учебных заведений Израиля – King Solomon school. Она находится в районе Рамат-ха-Шарон. От Герцлии, где обитает Пугачева, туда можно доехать всего за 15 минут. Судя по сообщению Командования тыла, учеба в этом городе возможна только в том случае, если в установленное время – обычно полторы – можно попасть в убежище. Да и в здании может быть одновременно не более трехсот человек.

Фото: Дни.ру

Школу это создал миллиардер Вячеслав Мирилашвили – бывший совладелец социальной сети "ВКонтакте". Там, кстати, учится и его собственная дочь. Конечно, обучение тут не из дешевых – 6 тысяч шекелей в месяц. По текущему курсу – 145 тысяч рублей. Если учесть, что детей у Пугачевой двое, то вынь да положь 290 тысяч. Причем независимо, ведутся занятия, или нет.

Это примерно столько же, сколько Пугачева платила за обучение отпрысков в России. С 1 сентября 2020 года Лиза и Гарри Галкины ходили в Первую Московскую гимназию. За год обучения там звездные родители должны были выложить 1 680 000 рублей. Но Пугачевой и делали небольшую скидку. "Семьям с двумя и более детьми предоставляется скидка 10% при условии единовременного обучения детей в гимназии", – сообщили в учебном заведении. Таким образом, за последний учебный год двоих детей Алла и Максим внесли в сентябре 3 192 000 рублей.

19 октября 2023, 11:15
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Море крови: 31-летний русский патриот Shaman ранен во время концерта в Кремле

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Айзу жестоко избила буйная обезьяна во время романтического свидания

Айзу жестоко избила буйная обезьяна во время романтического свидания
Экс-возлюбленная популярного исполнителя пытается обрести женское счастье. Бывшая жена Гуфа рассказала о страшной ситуации, которая произошла с ней во время свидания. Бывшая супруга популярного исполнителя получила признание народа после развода.

Разбила сердце: Меладзе находится в депрессии после развода с Брежневой

Разбила сердце: Меладзе находится в депрессии после развода с Брежневой
Звездная пара объявила о разводе несколько недель назад. Константин Меладзе находится в депрессии после заявления Веры Брежневой. В последнее время многие звездные пары терпят крах в отношениях.

Всплыла горькая правда о состоянии страдающей деменцией Светличной: Теряет память

Всплыла горькая правда о состоянии страдающей деменцией Светличной: Теряет память
Друг семьи рассказал, что происходит со Светланой Светличной сейчас. В последнее время о состоянии легенды советского кинематографа Светланы Светличной ходят самые разные слухи.

Уехавшего из России Ревву засекли в Москве в неожиданном виде: Заметно сдал

Уехавшего из России Ревву засекли в Москве в неожиданном виде: Заметно сдал
После событий весны прошлого года Александр Ревва исчез с радаров поклонников. Но теперь, спустя месяцы затишья, артист вдруг появился на публике. Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, смог завоевать любовь зрителей своими искрометными шутками, необычной подачей и эффектной внешностью.

Пригожин высказался о возвращении Пугачевой на сцену: Пойдут ли люди на нее теперь?

Пригожин высказался о возвращении Пугачевой на сцену: Пойдут ли люди на нее теперь?
Знаменитый продюсер поднял важную тему. Иосиф Пригожин поделился мнение по поводу того, что будет если Алла Пугачева вернется на российскую арену. В прошлом году многие популярные звезды российского эстрады приняли решение покинуть родные земли из-за известной для всех причине.

Выбор читателей

17/10ВтрОхлобыстин поставил точку в громкой истории со звездами Украины 18/10СрдЯ счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке 17/10ВтрМуж-иноагент Галкин препятствует возвращению авторитета Пугачевой 18/10СрдРадостная Собчак с круглым животом станцевала перед камерой 17/10ВтрАкиньшина выиграла у жизни в лотерею и получает поздравления 17/10ВтрС дочкой любимой: сын Елены Яковлевой обнародовал личную жизнь