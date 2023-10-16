Требует отдавать треть доходов: всплыли подробности иска Муцениеце к Прилучному

SHAMAN представил наставника Тесты Список звезд с безупречной репутацией Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущегоНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего Хакамада вывалила неудобную для всей России правдуХакамада вывалила неудобную для всей России правду Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с ЛепсомТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне связи с Лепсом Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знатьВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать

Лента новостей

Понедельник 16 октября

16:03Требует отдавать треть доходов: всплыли подробности иска Муцениеце к Прилучному 15:22"Не хотел выходить из больницы": Костомаров о первой встрече с детьми после ампутации 15:17Шаляпин публично унизил звезду советской эстрады 14:47Никто не ожидал: близкий человек украл у Сергея Шнурова 5,5 миллиона рублей 14:01"От тебя ничего не зависит": Лада Дэнс пожаловалась на проблемы со психикой 12:53Психолог сообщила о бесполезности отказа от сладкого при похудении 12:35"Депрессняк бывает": как борется с хандрой бывший солист "На-на" 12:02"Все бывает": Дмитрий Колдун откровенно высказался о разводе с женой 11:40Осталась ни с чем: вдова Булдакова лишилась наследства 11:11Синоптик рассказал об аномальном потеплении в регионах России 11:06Зепюр Брутян жестко прошлась по Агате Муцениеце 10:38Собчак сделала важное заявление о своем призыве в армию Израиля 10:10Легендарный хит Шатунова зазвучит по-новому: SHAMAN решил перепеть песню "Седая ночь" 10:05Отец впервые рассказал о роли денег Пугачевой в становлении SHAMANа 09:42Остановила годы: как Успенской удается оставаться молодой в 69 лет 09:26"Я его недолюбливаю": Дайнеко откровенно об отношениях с бывшим супругом 09:20Вот и все имущество: дача умершей в одиночестве Мирошниченко отошла государству 09:03Первый выход Петрова с женой в свет с треском провалился 09:00"В Россию не вернется": друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой 08:44Никогда не забудет: Без чего Барановская не может выйти из дома 08:19Дыры в щеках: косметолог без лицензии изуродовал бывшую жену Кончаловского 08:08Киркоров и Ко: самопровозглашенные монархи российского шоу-бизнеса 06:14Инфобизнес: как отличить надежных экспертов от мошенников 04:295 табу для пластического хирурга 02:21Тест: угадайте фильм по цитате Олега Басилашвили 00:13Талантливый актер и кумир всех российских женщин: чем так хорош Павел Прилучный? 22:08Жизнь и судьба несравненной Алисы Фрейндлих: почему народ без ума от "нашей мымры"? 20:21За что россияне обожают SHAMAN'а? 18:21"Красавец!": Распутина возжелала переделанное тело Киркорова 17:35Разводятся или нет? Отец Агутина выдал правду о браке его сына с Варум 16:40"Я тут счастлива": улетевшая из Москвы телезвезда нашла идеальное место 15:45Девчонка, короткая юбчонка! 37-летняя Бузова порадовала народ откровенным фото 14:44Счастливый Басков принимает поздравления с особым событием 14:02Покинул Россию: куда судьба занесла Филиппа Киркорова 13:28Стало известно об уходе культового актера: снялся в 150 фильмах 12:30"Давно об этом мечтали": в семье Прилучного случился долгожданный момент 11:48"Это недостойно!": Арбенина объяснила внезапную отмену ее концерта диверсией 10:58Поддержавшую Израиль Миронову пристыдили: что актриса сделала не так? 08:065 главных качеств Филиппа Киркорова: почему его любят миллионы 06:34Кто из российских звезд пожалел о сделанной пластической операции? 04:08Роскошь и стиль: что кроется за привычкой к шикарной жизни 02:17Уютная среда: 5 секретов хранения вещей, которые можно использовать даже в маленькой квартире 00:23Пять модных трендов зимы-23/24 23:22Море крови: 31-летний русский патриот Shaman ранен во время концерта в Кремле 22:08Универсальный артист: что позволило Лазареву достичь невероятных высот в карьере 22:00Перенесший ампутацию конечностей Костомаров впервые сел за руль 20:06Заслуживают восхищения: 10 российских звезд шоу-бизнеса с безупречной репутацией 20:03SHAMAN ответил на колкие нападки Собчак: Cчитали меня пустым местом 18:58"Может закоротить": Басков поглумился над Лазаревым в эфире популярного шоу 18:22Состояние госпитализированного Билана изменилось: Рудковская раскрыла подробности
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Требует отдавать треть доходов: всплыли подробности иска Муцениеце к Прилучному

Требует отдавать треть доходов: всплыли подробности иска Муцениеце к Прилучному
624

Стало известно, какую сумму Агата Муцениеце захотела получать от Павла Прилучного ежемесячно.

Звезды сериала "Закрытая школа" расстались три года назад. За это время Павел Прилучный успел жениться на красавице Зепюр Брутян и в третий раз стать отцом. Однако его неразрешенные конфликты с бывшей женой, кажется, до сих пор не остались в прошлом. На днях стало известно, что Агата Муцениеце по-прежнему имеет претензии к бывшему мужу.

В Сети появилась информация, что несколько дней назад актриса подала на Прилучного в суд. Как выяснилось, поводом для разбирательства стал размер алиментов на общих наследников экс-супругов – Тимофея и Мию. Не так давно царица современного российского кино намекала в своих социальных сетях, что отец детей отказался платить за их школу. Однако какую именно сумму звезда хочет взыскать с бывшего мужа, оставалось загадкой. Подробности иска всплыли только сейчас.


СМИ удалось выяснить, что Агата Муцениеце требует от Павла Прилучного отдавать ей и детям треть доходов. Известная актриса хочет, чтобы отец детей выплачивал ей алименты в таком размере до 2031 года, пока их сын не станет совершеннолетним. А когда это произойдет, звезда "Мажора" продолжит перечислять 25% от этой суммы до 18-летия дочери. Разумеется, если с размером алиментов согласится суд.

По информации источника, сейчас Павел Прилучный может похвастаться гонораром, равным порядка полумиллиона рублей за один съемочный день. Как пишут СМИ, если требования его бывшей жены будут удовлетворены, то из этих денег актеру придется отдавать около 150 тысяч ей и наследникам.

Вероятно, неприятный сюрприз в виде иска от экс-избранницы стал для Прилучного большой неожиданностью. Остается только надеяться, что подобные новости не смогли его подкосить. Впрочем, сейчас актер переживает один из лучших периодов в своей жизни. Ранее "Дни.ру" писали о том, что после рождения сына его отношения с женой изменились в лучшую сторону. Поэтому вряд ли требования, которые выдвинула Агата Муцениеце, смогут разрушить идиллию Павла Прилучного.

16 октября 2023, 16:03
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
SHOT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

По теме

Зепюр Брутян жестко прошлась по Агате Муцениеце

Талантливый актер и кумир всех российских женщин: чем так хорош Павел Прилучный?

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

"Не хотел выходить из больницы": Костомаров о первой встрече с детьми после ампутации

"Не хотел выходить из больницы": Костомаров о первой встрече с детьми после ампутации
10 января 2023 года жизнь фигуриста Романа Костомарова разделилась на "до" и "после". Он 175 дней провел в больнице Коммунарки, куда попал с пневмонией, а вышел инвалидом 1-й группы – без стоп и кистей. Но олимпийский чемпион не сломался. Сегодня он для всех нас – лучший пример мужества, стойкости и преодоления. О чем он и рассказал на дискуссии "Верь в себя" в Торгово-промышленной палате столицы. Роман, Ваша история показала всем, как важно жить здесь и сейчас, не строить глобальных планов…Я думал, что буду жить долгой и спокойной жизнью, что все будет идти своим чередом.

Шаляпин публично унизил звезду советской эстрады

Шаляпин публично унизил звезду советской эстрады
Прохор Шаляпин "невзначай" ошибся. А получилось в итоге не совсем красиво. Звездный красавец и покоритель почтенных дам Прохор Шаляпин недавно стал участником шоу на НТВ "Звезды сошлись".

Никто не ожидал: близкий человек украл у Сергея Шнурова 5,5 миллиона рублей

Никто не ожидал: близкий человек украл у Сергея Шнурова 5,5 миллиона рублей
Популярного артиста обокрали. Сергей Шнуров подозревает приближенного к его семье человека в воровстве крупной суммы. Популярный исполнитель получил признание народа и популярность после того, как его группа "Ленинград" прославилась.

"От тебя ничего не зависит": Лада Дэнс пожаловалась на проблемы со психикой

"От тебя ничего не зависит": Лада Дэнс пожаловалась на проблемы со психикой
Популярная певица восстанавливается после сильного ДТП. Лада Дэнс поделилась подробностями своего самочувствия. В августе популярная исполнительница хита "Девочка-ночь" пропала со всех радаров.

Психолог сообщила о бесполезности отказа от сладкого при похудении

Психолог сообщила о бесполезности отказа от сладкого при похудении
Для снижения веса бесполезно убирать из меню сладкую и калорийную пищу.

Выбор читателей

15/10ВскСчастливый Басков принимает поздравления с особым событием 14/10СбтЗаслуживают восхищения: 10 российских звезд шоу-бизнеса с безупречной репутацией 15/10Вск"Я тут счастлива": улетевшая из Москвы телезвезда нашла идеальное место 15/10Вск"Давно об этом мечтали": в семье Прилучного случился долгожданный момент 14/10СбтМоре крови: 31-летний русский патриот Shaman ранен во время концерта в Кремле 14/10СбтНовое платье подчеркнуло округлившийся живот Орловой: россияне в замешательстве