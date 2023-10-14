Состояние госпитализированного Билана изменилось: Рудковская раскрыла подробности

Популярный певец проходит лечение в медицинском учреждении. Яна Рудковская рассказала, в каком состоянии пребывает Дима Билан.

На днях стало известно, что популярный певец Дима Билан госпитализирован в одну из московских клиник с диагнозом: острый бронхит. В связи с этим артисту пришлось отменить запланированные на ближайшее время концерты и мероприятия с его участием.



Продюсер Яна Рудковская, чьими услугами пользуется Дима Билан, рассказала о положительной динамике в состоянии певца. На гала-ужине музыкальной премии "Виктория" Рудковская пообщалась с журналистами, заявив, что за здоровьем артиста следят опытные врачи, а он, в свою очередь, полностью следует всем их назначениям.

Медики считают, что уже примерно через неделю здоровье артиста придет в норму и он будет выписан из больницы. Сам же Билан очень хочет попасть на съемки финала музыкального шоу "Голос", где он является одним из наставников.

Также Дима Билан поделился со своими подписчиками фотографией, сделанной в стенах клиники. Он рассказал, что столкнулся с бронхитом, а поскольку заболевание может вызвать нехорошие осложнения, решил взять паузу в работе.