Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса

Знаменитых мужчин объединяет общее увлечение. Каждый с гордостью может представить свою коллекцию!

Собирать крошки со стола могут все, а как насчет ценных предметов? В отечественном шоу-бизнесе есть настоящие мачо, чьи коллекции заслуживают внимания. Розенбаум, Малахов, Билан, Фомин, Niletto, Лепс, Басков, Киркоров — эти звездные джентльмены связаны одним и тем же хобби.

Народный артист России Александр Розенбаум так сильно любил своего умершего пса, что стал собирать статуэтки собак такой же породы. Десятки лет мужчина хранит у себя фигурки бультерьеров, которые напоминают о добром друге Лаки.

Телеведущий Андрей Малахов увлекается филателией — он собирает почтовые марки и считает это хорошей инвестицией. Экранного любимца россиян возмущает, когда люди пытаются продать ценные наборы, которые достались по наследству.

Исполнитель хита "Все будет хорошо" Митя Фомин пошел по необычному пути — он коллекционирует беговые маршруты в самых разных странах мира. Певец много путешествует, а еще ему очень нравится бегать, поэтому увлечение маршрутами возникло неслучайно.

Выпускник "Фабрики звезд" Дима Билан обожает редкие старинные вещицы и выискивает экземпляры на блошином рынке. У звезды есть привычка собирать виниловые пластинки. А еще певцу преподносят их в подарок.

61-летний эстрадный гений Григорий Лепс коллекционирует иконы. У него несколько сотен ценных работ, которые даже выставлялись в музее.

Артист Niletto — ярый фанат франшизы "Черепашки ниндзя" с самого детства. На концертах он непременно получает от поклонников тематические вещицы. У певца есть целое собрание фигурок.

Николай Басков в восторге от элитных часов. Шикарные аксессуары в его наборе стоят баснословно дорого!

Что только ни собирал в своей жизни Филипп Киркоров — один только гардероб поражает масштабом. Но в последнее время поп-король активно пополняет коллекцию меню из ресторанов.