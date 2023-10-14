"Совершила глупость": Агутин пожелал живущую под ракетными ударами Пугачеву

В столичном зале Live Арена состоялся торжественный гала-ужин по случаю грядущей в марте музыкальной премии "Виктория". Среди многочисленных гостей был певец, поэт и композитор Николай Агутин. Он дал эксклюзивное интервью "Дни.ру".

Николай Агутин 30 лет был концертным директором в Москонцерте, куда в числе прочих, входила группа "Веселые ребята". Причем в то время в них пела Алла Пугачева. А что думает Николай Петрович об отъезде Аллы Борисовны в Израиль?

Напомним, после событий 24 февраля 2022 года Примадонна вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

"Почему-то ее дернуло туда уехать, я не знаю, – вздыхает Агутин-старший. – Хотя она очень умная баба – я это знаю, потому что два года работали вместе. И именно тогда понял, что с мозгами у нее все замечательно. Так что даже странно, что она сделала такой непродуманный шаг. Вот буквально сегодня ночью с проснулся и стал думать, как она нырнула туда, где сейчас вон что происходит!"

Действительно, сейчас на Святой земле неспокойно. Каждый день слышен вой сирен, идут ракетные обстрелы городов со стороны сектора Газа. И теперь звездной семье по несколько раз в день приходится спускаться в бомбоубежище. Так при обстрелах поступают многие местные жители, ведь число погибших составило уже более 1300 среди израильтян и более 1400 среди палестинцев.

"Мне Пугачеву по-человечески жалко, ведь она совершила такую глупость!" – говорит 88-летний Агутин. Но в целом он считает, что наша эстрада с отъездом за границу звезд не обеднела. "У нас есть очень много хороших молодых исполнителей!" – радуется он. И грядущая в марте "Виктория" это докажет.