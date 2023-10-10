За рубеж не вывести: юрист о судьбе имущества Меладзе после развода с Брежневой

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Вторник 10 октября

23:00Когда россиянам покажут обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей 22:19За рубеж не вывести: юрист о судьбе имущества Меладзе после развода с Брежневой 21:36Обожаемая миллионами звезда "Папиных дочек" стала жертвой мошенников 21:02Ширвиндт вслед за Галкиным* сделал заявление о ситуации на Ближнем Востоке 20:30Ивлеева раскрыла правду о чудесной связи с Ефремовым: Огромный 19:59Недоброе утро: Гагарину с ссадинами на лице нашли в гримерке 19:15Сильно набрала: Собчак изумила метаморфозами на фоне слухов о беременности 18:45Костомарову пришлось отказаться от самого дорогого ради покупки протеза 18:05Переснятую на современный лад советскую комедию покажут россиянам на Новый год 17:35Отслуживший в Израиле Виторган рискует оказаться на фронте 16:11Семья покинувшего Россию Назарова пережила потрясение: что произошло 15:18"Есть страх, что останусь хромать": Асмус рассказала подробности восстановления после перелома 15:14Просидевшая два дня в бомбоубежище Глюкоза вернулась в Москву 14:54Разъехались: почему Анита Цой больше не живет с мужем под одной крышей 14:28Из Грязи в новую жизнь: кого ждет отремонтированный замок Галкина* и Пугачевой 14:19Привыкающий к протезам Костомаров детально рассказал о планах выйти на лед в городах России 14:04"Беру перерыв в отношениях": Седокова объявила поклонникам важную новость 13:40Сжег мосты: Меладзе продал дом на Рублевке после новости о разводе с Брежневой 13:36Обидел Клаву Коку: Егор Крид принес публичные извинения после неудачной шутки 13:34Семенович в откровенном купальнике произвела фурор пышными формами 12:16"Квадрат старости": какая деталь во внешнем виде 73-летнего Буйнова насторожила врача 12:09Два кризиса стали причиной развода Брежневой и Меладзе 11:33Безрукова про последнюю встречу с глубоко больным Задорновым: Собирался с силами 11:15"Нужно бежать в бомбоубежище": Миронова с маленьким сыном пережила тревожные моменты в Израиле 11:04"Колхозный блонд": Дана Борисова удивила новым преображением 10:41Рыдает в машине: Брежнева выступила с заявлением после развода с Меладзе 10:41Пока не развалится: миллионерша Бузова из принципа ездит на старой машине 10:00"Живет во лжи с этим белым париком": Талызина жестко прошлась по Пугачевой 09:18Костомаров заявил о готовности лично испытать новые отечественные протезы 09:04Не за границей: Галкин* раскрыл местонахождения своих счетов 08:00Как эмоциональный интеллект помогает лидерам в бизнесе 06:40Эксперт дала советы по выбору репетитора 04:36О каких проблемах может сигнализировать выпадение волос – предупреждение врача 02:29Не скучаю: Ярушин высказался об отсутствии Самбурской в новой части сериала "Универ" 00:20Как определить готовность мужчины к серьезным отношениям: неочевидные признаки и красные флаги 23:00В каком случае чашка кофе утром опасна для организма: ответ диетолога 22:04"Чувства и эмоции": воссоединившаяся с бывшим Волочкова готовится к особому дню 21:38Могла "подсесть" и Боня: подруга телезвезды умерла из-за сильной зависимости 20:35Возможны осложнения: что сказал кардиолог перенесшему инфаркт Шевчуку 20:02Хочется просто любить: живущая без секса Ольга Бузова тоскует по бывшему 19:22"Ошибка очевидна": названа причина провала певшего на английском Лазарева 18:47Устроившая провокацию Мадонна обратилась к Израилю: что она сказала 17:20Голос народа: Сябитова отказалась верить в искренность романа популярной певицы 16:45"Я тебе руку сломаю!": угрозы Гузеевой известной артистке услышала вся страна 16:00"Нужно это принять": почему пережившая потрясение Хилькевич отказалась от аборта 15:11Шевчук перенес инфаркт и отправился на реабилитацию 14:59С видом на Красную площадь: Билан похвастался покупкой роскошного жилья 14:47Папа не помогал: как сыну Табакова удалось попасть в кино? 14:34Синоптик сообщил о потеплении в Москве до +15 градусов 14:12"Можем жить в 27 странах": стало известно о пачке иностранных паспортов у Пугачевой
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За рубеж не вывести: юрист о судьбе имущества Меладзе после развода с Брежневой

За рубеж не вывести: юрист о судьбе имущества Меладзе после развода с Брежневой
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Разговоры о том, что Константин Меладзе и Вера Брежнева больше не пара, начались еще в прошлом году, и все это время оставались на уровне слухов. Теперь развод стал реальностью, а вслед за ним пошли бытовые вопросы о разделе имущества.

Успешный продюсер и ослепительно красивая певица поженились в 2015 году. Стоит отметить, что сделали они это втайне, свадебная церемония состоялась в Италии. Несмотря на секретность бракосочетания, союз мало для кого стал новостью: теплые отношения Веры Брежневой и Константина Меладзе были очевидны. Увы, спустя годы пара разошлась.

Слухи о расставании шли уже продолжительное время, и совсем недавно сама Вера Брежнева их подтвердила, попросив, при этом, никого не вмешиваться в случившееся. Певица уверяет, что рассталась с Меладзе на положительной ноте. Тем не менее, такой громкой паре есть что делить. Мы даже не говорим про авторские права на музыкальные произведения — эти хождения по мукам им еще предстоит пережить.

Вот уже полтора года Константин Меладзе и Вера Брежнева пытаются продать дом. Сейчас им это сделать будет особенно сложно. Адвокат по семейному праву, управляющий партнер ГК "Лигал" Кирилл Гавриличев специально для "Дни.ру" пояснил, почему ситуация настолько непростая. Юрист отмечает, что имущество разделяется либо на основании брачного договора, либо по соглашению. Однако семейное законодательство никто не отменял, и общее имущество делится в равных долях.

Что касается того самого дома, то деньги от его продажи за рубеж вывести не удастся — это и раньше было непросто, а сейчас, когда Европа и Россия находятся в крайне непростых отношениях, сделать это практически нереально.

"В любом случае при попытке перевести или зачислить несколько сотен миллионов рублей даже в дружественный банк придется пройти сложную процедуру комплаенса и доказать законность происхождения денежных средств", — развел руками адвокат.

Таким образом, даже если Константину Меладзе и Вере Брежневой удастся реализовать свое имущество, деньгами придется распоряжаться на территории Российской Федерации.

10 октября 2023, 22:19
Вера Брежнева. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Гагарина и другие: кто из звезд пробился в шоу-бизнес из-за громкой фамилии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com/www.globallookpress.com

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