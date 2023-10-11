Гурцкая пронзила россиян трогательной речью про мужа

Популярная певица переживает утрату супруга. Диана Гурцкая вышла на сцену с душераздирающим заявлением.

Весной этого года в семье популярной исполнительницы произошло страшное событие. Дело в том, что неожиданно для всех скончался ее супруг Петр Кучеренко. Виной тому проблемы со здоровьем. Диана Гурцкая до сих пор не может прийти в себя после случившегося.

Многие поклонники потеряли любимую певицу. Она перестала выходить на связь, появляться на светских мероприятиях и давать концерты. Коллеги по цеху неоднократно признавались, что переживают за артистку.

На днях в своем микроблоге Диана Гурцкая опубликовала пост в честь годовщины венчания с покойным супругом. Она призналась, что ей очень тяжело принять смерть мужа. Также певица поделилась, что его голос все еще звучит вокруг.

Несмотря на то, что артистка перестала давать концерты, для фестиваля "Белая трость" она сделала исключение. Мероприятие было посвящено людям, которые имеют проблемы со зрением. Само выступление невероятно растрогало публику. На нем Диана Гурцкая пронзила общественность трогательной речью про мужа. Все песни о любви она посвятила ему.

"Он всегда живёт в моем сердце и будет жить. Именно это даёт мне силы не сломаться и не впасть в уныние", – призналась певица.

Ранее "Дни.ру" рассказали, что Диана Гурцкая сказала покойному супругу.