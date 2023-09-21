"Все еще звучит твой голос": что Гурцкая сказала покойному супругу

Певица Диана Гурцкая обратилась к покойному мужу в годовщину их венчания.

Диана Гурцкая на своей странице в соцсети опубликовала пост в годовщину венчания с Петром Кучеренко. Она написала о том, что 18 лет назад они с мужем "сказали "да" перед Богом". Также певица разместила видеооткрытку под песню "Прости" с совместными фотографиями.



"Все еще звучит твой голос", – написала певица в заключении.

Что Гурцкая сказала покойному супругу? Она откровенно написала, что ей очень трудно принять смерть супруга и непросто жить без него. Диана говорит о том, как ей сложно смириться с трагедией, и с горечью констатирует факт, что больше не будет кухонных посиделок и букетов, подаренных без повода. Певица призналась, что она скучает по мужу и ей сложно поверить в то, что больше она никогда услышит знакомую фразу "Как дела".

Пост певицы наполнен словами благодарности и любви к покойному супругу. Она уверена, что "где-то в тишине" его голос еще звучит.

Напомним, что 20 мая супруг Дианы Гурцкая Петр Кучеренко умер в самолете во время служебной командировки в возрасте 46 лет. Самолет экстренно сел в аэропорту Минеральные Воды, врачи сделали все, что было в их силах, но спасти мужа Дианы не удалось. Произошедшее стало большим ударом для семьи Кучеренко-Гурцкая.

В июле Диане Гурцкая исполнилось 45 лет, но день рождения она не отмечала. 29 июня у сына пары Константина был день рождения. Это был 41-й день после смерти Петра. Свой день рождения Костя тоже не праздновал.