Дождалась! Татьяне Васильевой досталось наследство Инны Чуриковой

Татьяна Васильева много лет был актрисой Театра им. Маяковского, но мечтала о другом.

Как оказалось, звезда давно хотела попасть в труппу Ленкома, но путь туда ей был закрыт. Ведущей актрисой театра была Инна Чурикова, которая на дух не переносила Татьяну Васильеву. Когда возник вопрос о приеме артистки в состав, она потребовала не брать новенькую. Ослушаться звезду не смели ни Марк Захаров, ни Марк Варшавер. Об этом рассказал Стас Садальский спустя некоторое время после смерти Инны Чуриковой, которой не стало в начале года.

После ухода примы директор Ленкома рассуждал, кто мог бы занять ее место, и теперь, кажется, понятно, на кого пал выбор. На днях в Ленкоме прошел сбор труппы, на который пришли старожилы театра и... новенькая – Татьяна Васильева. Она официально вошла в труппу. Дождалась! Получается, актрисе досталось наследство Инны Чуриковой – роли из ее репертуара.

Слухи о том, что подобная "рокировка" может случиться, ходили давно. Тогда многие переживали, как Татьяна Васильева будет уживаться с Татьяной Кравченко, с которой у них также не самые теплые отношения. Однако Марк Варшавер заверил: делить репертуар актрисы не будут, их разведут по разным постановкам.

Напомним, Татьяна Васильева в одном из интервью рассказала, что в молодости неоднократно подвергалась домогательствам со стороны вышестоящих.