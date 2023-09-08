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Пятница 8 сентября

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"С чудовищными переломами": Наталья Штурм попала в беду

"С чудовищными переломами": Наталья Штурм попала в беду
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Наталья Штурм рассказала о страшной ситуации, которая произошла в горах в Швейцарии.

8 сентября все Натальи отмечают День ангела. Артистка решила поздравить всех тезок с праздником, а заодно рассказала о ситуациях, когда высшие силы помогали ей выкарабкаться практически с того света.

Судя по всему, у Натальи Штурм действительно очень сильный ангел, ведь он не раз спасал из самых страшных ситуаций. Например, однажды певица попала в беду в Швейцарии. Судя по всему, звезда неудачно упала, что привело к травмам.

"Благодарю тебя, мой ангел-хранитель, что не оставил меня в горах Швейцарии с чудовищными переломами", – написала артистка в социальных сетях.

Судя по рассказам Натальи Штурм, она попадала и в передряги похуже. Например, как-то раз ей удалось убежать из-под дула ружья, которое на нее наставил родной муж. А однажды певица летела в самолете, и у воздушного судна загорелся двигатель. Штурм повезло, пилоту удалось посадить машину, и все обошлось.

"Спасибо. Я точно знаю, что ты у меня есть, и стараюсь поменьше создавать тебе проблем", – обратилась Наталья к своему ангелу-хранителю.

Напомним, несколько недель назад Штурм легла под нож хирурга. Артистке сделали скульптурирование тела и подтяжку лица. Теперь звезда выглядит лет на 10 моложе!

8 сентября 2023, 21:37
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От Толкалиной до Тодоренко: страшно красивые иконы шоу-бизнеса

Любовь Толкалина. Фото: соцсети
Наталья Штурм. Фото: соцсети
Ольга Серябкина. Фото: соцсети
Екатерина Андреева. Фото: соцсети
Ида Галич. Фото: соцсети
Регина Тодоренко. Фото: соцсети

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