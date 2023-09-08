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Пятница 8 сентября

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Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса

Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса
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Любовь Успенская без стеснения ответила на непростой вопрос.

До отъезда из России негласной примадонной и королевой российского шоу-бизнеса считалась Аллы Пугачева. Авторитет артистки действительно сложно оспорить, ведь одним движением руки она могла продвинуть молодого музыканта по карьерной лестнице или задвинуть в дальний угол. А уж сколько до сих пор ходит сплетен, якобы именно Алла Пугачева помешала карьерам таких артисток, как Валентина Легкоступова, Лика Стар, Маша Распутина...

Теперь же место вакантно, ведь королева отечественного шоу-бизнеса предпочла променять дворец на хижину. Однако на ее место все же есть несколько претенденток. Одну из них назвала Любовь Успенская.

Журналист Олег Пилягин спросил у исполнительницы прямо: "Любовь, кто королева в шоу-бизнесе?". "Конечно я", – был ответ.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о другой преемнице Аллы Пугачевой на этом посту. Критик Евгений Бабичев, что с этой должностью прекрасно справится Лолита Милявская, которой точно хватит харизмы и волевого характера, чтобы занять первое место в негласном рейтинге.


Впрочем, кто в итоге станет главной женщиной российского шоу-бизнеса еще предстоит узнать. Возможно, пора дать дорогу молодым?

8 сентября 2023, 20:31
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

67-летнюю Успенскую в сексуальных панталонах приняли за немецкую порноактрису

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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