Повзрослевшая дочь Кабаевой потрясла видом: Вот как она выглядит

Девочка растет не по дням, а по часам. Вот уж поистине золотой ребенок!

Кажется, совсем скоро Россию ждет новая Примадонна. Артистичная улыбчивая кучерявая особа прекрасно выглядит в кадре. Услышав знакомую мелодию композитора Гладкова из мультфильма "Бременские музыканты", девчушка пустилась в пляс на видео. Сразу видно, что в маму — Кабаева постаралась.

Вопреки трудностям и большой нагрузке блогер заботится о своих детях с любовью и нежностью. Малышка Саши выглядит по-кукольному изящной и без дорогущих нарядов, которыми закупаются звездные мамы шоу-бизнеса. Дочь Кабаевой повзрослела: даже на камеру видна кроткая сосредоточенность маленькой Евы на окружающем мире.

Знаменитость с гордостью показывает свою наследницу поклонникам. Россияне охотно пишут комплименты в адрес ребенка. Кабаева только рада всеобщему восторгу, ведь раскрутиться в Сети после родов и некоторого затишья сейчас непросто. У Саши довольно много амбиций на этот счет, ведь блог помогает материально.

"Какие волосики", "Такая милаха", "Зайка сладкая", — девочка известной мамы потрясла видом публику в Telegram. Еще немного — и Кабаева не отвертится: будет зачитывать теплые слова от фанатов дочке вслух.