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Пятница 8 сентября

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"Новый борец": куда Якубович решил уйти с Первого канала

"Новый борец": куда Якубович решил уйти с Первого канала
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Ведущий захотел использовать по назначению подарок, который ему вручила одна из героинь программы.

Леонид Якубович – неизменный ведущий капитал-шоу "Поля чудес". Он посвятил съемкам в программе больше 30 лет своей жизни и за эти годы стал ее неотъемлемой частью. Многие поклонники передачи с ужасом думают о том, что когда-нибудь их любимец может уступить свое место у барабана другому. К счастью, пока Леонид Аркадьевич не собирается никуда уходить.

За десятилетия существования шоу в Сети всплывало о ней настолько много слухов, что их невозможно сосчитать. Но сколько бы раз программе не пророчили закрытие, а Якубовичу – увольнение, этот островок стабильности в мире российского телевидения остается нетронутым. Съемки программы продолжаются, а свежие выпуски не перестают выходить. Сегодня, 8 сентября, шоу с любимым ведущим и новыми гостями снова появилось в эфире.

Не изменяя традициям передачи, герои преподнесли Леониду Якубовичу оригинальные подарки со смыслом. Но одна гостья удивила особенно необычным презентом. Благодаря ей у телеведущего появилось белое кимоно для единоборств.

"Надеюсь, после этого у нас появится новый борец", – сказала девушка.

Подарок настолько понравился Леониду Аркадьевичу, что он захотел применить его по назначению. Однако пояса в наборе не оказалось. Гостья объяснила, что ради него ведущему придется потрудиться и сдать экзамен. После этих слов телеведущий решил уйти с Первого канала прямиком на занятия, чтобы достигнуть цели. "Сдадим небось!" – заверил Якубович.

Ранее "Дни.ру" писали о том, чтов готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича.

8 сентября 2023, 14:06
Леонид Якубович. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Шоу "Поле чудес" на Первом канале✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Якубович и другие российские звезды, угодившие в смертельное ДТП

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Эдвард Радзинский. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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