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Пятница 8 сентября

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Иноагента Галкина пустят в Казахстан с концертом после скандала

Иноагента Галкина пустят в Казахстан с концертом после скандала
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Стало известно, что выступление комика в Астане состоится в начале октября.

Сейчас Максим Галкин* переживает не самые лучшие времена в своей карьере. После отъезда из России и ряда громких высказываний репутация артиста сильно пострадала, в результате чего он лишился не только большой части фанатов, но и возможности зарабатывать на родине. Теперь комик гастролирует за границей, но далеко не во всех городах и странах пользуется одинаково грандиозным успехом.

Не так давно стало известно, что Максим Галкин* уже не так часто стал собирать аншлаги и полные залы. Источники, близкие к организаторам концертов, утверждали, что падение продаж стало для юмориста большим потрясением. Если это действительно так, то страшно даже представить, что почувствовал шоумен, когда его выступления начали отменять...

В конце августа у супруга Аллы Пугачевой неожиданно сорвался концерт в Эстонии, который должен был состояться 15 сентября. Организаторы сообщили об отмене и предложили тем, кто купил билеты, сделать возврат или обмен. А недавно, как напоминает Царьград, у Галкина* случился скандал с казахстанскими властями.

В своих социальных сетях комик заявил, что ему не дают провести концерт в Казахстане. Как объяснил муж Примадонны, в стране его не желают видеть и не предоставляют площадки для выступлений. Судя по всему, местные власти не затаили на юмориста обид после его слов. Несмотря на высказывания шоумена, как стало известно, его пустят в Казахстан с концертом.

Сообщается, что выступление артиста пройдет в ЦКЗ "Казахстан" в Астане 8 октября. Общественная служба новостей уточняет, что об этом сообщили в управлении культуры столицы Казахстана. Также информацию о том, что гастроли все же состоятся, подтвердил продюсер комика Алексей Пучков.

*внесен Минюстом РФ в список лиц, которые выполняют функции иностранного агента.

8 сентября 2023, 10:44
Максим Галкин*. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
NUR.KZ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

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