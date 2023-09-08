Гузееву послали в эфире шоу Тесты Ефремов потерял зубы в тюрьме Игры Сонник

Топ новостей недели

Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисыМаргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему?Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему? В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публикуВ рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику "Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок"Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок

Лента новостей

Пятница 8 сентября

10:44Иноагента Галкина пустят в Казахстан с концертом после скандала 10:28"Лживое лицо": злющая Поплавская унизила российскую звезду 09:56Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками 09:30Известного актера приговорили к 30 годам тюрьмы за два изнасилования 08:48Жилье от государства: кому и как его можно получить 08:12"Готовлю борщ": молодая жена Павла Прилучного окончательно стала домохозяйкой? 06:02Никакого целлюлита и воспалений: чем полезно эфирное масло кофе? 04:13Аль Пачино ушел от 29-летней подруги через три месяца после рождения сына 02:37Снова вместе? Ирина Шейк прогулялась со светящимся от счастья бывшим 00:06Отмечает развод? Потерявшая лямку платья Бритни Спирс зажгла с мужчиной в баре 23:53Умер российский мультипликатор Константин Арефьев 23:27"Не продаются": Пригожин откровенно рассказал о бесценных вещах в своей жизни 22:05Какие ошибки чаще всего допускают при уходе за кожей 21:15Как не подхватить ОРВИ в сентябре 20:04Легендарный советский журналист Мамедов скончался в возрасте 100 лет 19:14Критика от Лолиты стала болезненным ударом для молодой певицы на шоу "Три аккорда" 17:08Дочь певицы Славы раскрыла свое отношение к пластическим операциям 15:24"Для нее он был Богом": сестра раскрыла тайну Кобзона через пять лет после смерти 14:49Фура сбила группу велосипедистов в Ленобласти: двое погибли 14:27Ученые развенчали миф о "плохих" и "хороших" бактериях в кишечнике 13:23"Эффект микояновской колбасы": Васильев жестко прошелся по внешнему виду Лолиты 11:47"Влюблюсь в таксиста": одинокая Клава Кока готова на крайние меры 11:10"Я не жалею": Пригожин рассказал, почему не стал работать с SHAMAN'ом 10:18"Абсолютно свободен": Прохор Шаляпин завязал с женщинами 09:15Стриженова провела с новорожденными внуками древний обряд 08:11Появившийся в неожиданном месте Боярский довел народ до истерики 06:33"Как это произошло, до сих пор не знаю": Миронова в шоке от изменений в жизни 04:12Регина Тодоренко сорвалась на детей: и вот что она сделала 02:36Названы лидеры мнений мужчин и женщин в России 00:18Тест: помните ли вы роли Маргариты Тереховой? 21:27Как не впасть в депрессию из-за долгов: советы психолога 21:00"Хотелось себя пожалеть": родившая после 40 лет Бочкарева рассказала о своем состоянии 18:17Примерившая форму ученого Бузова нашла нового друга 17:39Россиянка прописала в своей квартире 14 мигрантов в обмен на ремонт 17:20"Вытаскиваешь по слову": певица Юта раскрыла сложности во время создания патриотической песни 16:22"Требования растут": Машков раскрыл главные идеи нового сезона в Театре Табакова 14:46Звезда российского кино вывела в свет возлюбленную на 25 лет моложе: кто эта женщина? 12:51Скончался режиссер и актер Константин Арефьев 12:17Алексей Панин вышел на связь после дебоша в публичном доме в Эстонии: и вот что он сказал 09:56Молодая подруга родила сына 54-летнему Сергею Астахову: как назвали мальчика? 09:28В Приамурье мужчина сжег младенца в печи после смерти жены во время родов 09:00Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 сентября 08:35Вместо поздравлений – бронзовый памятник над могилой: как отметят юбилей Юры Шатунова 08:00Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с Sim-картами 04:38Как подготовить машину к осенним дождям 04:26Ученые предупредили об опасности приложений для родительского контроля 02:17Профессор: кофе и энергетики не помогают преодолеть сонливость за рулем 00:13Певица Юта выразила желание родить четвертого ребенка 21:47Теперь не только 3 сентября: у Шуфутинского появился еще один особенный день 21:19Звезда сериала "Две судьбы" узнала о раке груди: Врач сказал страшное
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Лживое лицо": злющая Поплавская унизила российскую звезду

"Лживое лицо": злющая Поплавская унизила российскую звезду
405

Знаменитая актриса в пух и прах разнесла народного кумира. Кого Яна Поплавская так невзлюбила?

Милая и доверчивая девочка, сыгравшая Красную Шапочку в старом советском фильме, с годами превратилась в жесткого правдоруба, который беспощадно выносит вердикты коллегам по цеху. Было время, когда актриса Яна Поплавская часто выступала на ток-шоу в качестве эксперта, но в последнее время ее гневные отповеди чаще можно увидеть в социальных сетях.

Телеграм-канал популярной блондинки пестрит грубыми словечками в адрес российских знаменитостей. Недавно артистка осмелилась написать, что Алла Пугачева будет "петь в дурдоме", но Примадонна не поддалась на провокацию и тогда Яна Поплавская переключилась на другого человека.

Досталось бывшему мужу покойной Жанны Фриске — телеведущему Дмитрию Шепелеву. Экранный деятель попал под раздачу "Красной Шапочки" из-за своего возвращения на канал "Россия". По мнению Поплавской, такой человек недостоин появляться на государственном телевидении.

"Лживое лицо", — унизила ведущего злющая Яна Поплавская. Актриса четко дала понять свой враждебный посыл. Она решила, что Дмитрий Шепелев должен стать объектом внимания правоохранительных органов.

Отметим, что звезды, изливающие в Сети негативные эмоции, пагубно влияют на общее настроение социума, где зверские происшествия происходят день за днем. Как передает сайт VSE42.RU, двое подростков избили инвалида на Дальнем Востоке. Возможно, Яна Поплавская принесет обществу больше пользы, если будет нести добро и свет в своих публикациях.

8 сентября 2023, 10:28
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Яны Поплавской✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялась Яна Поплавская

Яна Поплавская сыграла в фильме "Васса" дочь Инны Чуриковой, исполнившей главную роль.
Очаровательная улыбка "Красной Шапочки" запомнилась всем от мала до велика.
В телевизионном фильме "Фантазии Веснухина" героиня Яны - Маша - одна из главных. С этой картины начинается кинематографическая биография девочки.
В фильме "Примите телеграмму в долг" Поплавская исполнила роль Сашеньки. Весьма познавательная картина для детей, повествующая о добре и зле, о хорошем и плохом.
В "Переходном возрасте" Яна Поплавская предстала в образе непоседливой, задиристой девочки-подростка, тоскующей без матери.
В фильме о трех бывших одноклассниках, когда-то игравших в школьном ВИА "Громозека", Яна Поплавская выступила в роли аптекарши.
Брак Поплавской с режиссером Гинзбургом распался на съемочной площадке сериала "Жизнь и приключения Мишки Япончика".
Криминальный многосерийный фильм "Ледников" - детище режиссера Олега Фомина, в котором Яна Поплавская снялась в качестве жены владельца консалтинговой конторы Влада Купки.
Яна Поплавская с молодым избранником - журналистом Евгением Яковлевым.
Актриса с бывшим мужем Сергеем Гинзбургом и младшим сыном Никитой.

По теме

"Алла будет в дурдоме петь": Поплавская опустила Пугачеву ниже плинтуса
Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Иноагента Галкина пустят в Казахстан с концертом после скандала

Иноагента Галкина пустят в Казахстан с концертом после скандала
Стало известно, что выступление комика в Астане состоится в начале октября. Сейчас Максим Галкин* переживает не самые лучшие времена в своей карьере.

Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками

Бунтарка-дочь Глюкозы ошарашила жуткими снимками
Наследница певицы опубликовала фото, на которых запечатлены змея и паук. Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, на сцене уже не один десяток лет.

Известного актера приговорили к 30 годам тюрьмы за два изнасилования

Известного актера приговорили к 30 годам тюрьмы за два изнасилования
По закону артист признан виновным в двух преступлениях. Теперь он рискует остаться за решеткой до конца своих дней. Мужчине вынесли приговор в суде после выступления женщин, обвинивших его в изнасилованиях 20-летней давности, об этом пишет "Радио 1".

"Готовлю борщ": молодая жена Павла Прилучного окончательно стала домохозяйкой?

"Готовлю борщ": молодая жена Павла Прилучного окончательно стала домохозяйкой?
Вторая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян, вероятно, вместо карьеры предпочла стоять у плиты. Именно так подумал народ, увидев, как Зепюр готовит борщ.

Аль Пачино ушел от 29-летней подруги через три месяца после рождения сына

Аль Пачино ушел от 29-летней подруги через три месяца после рождения сына
В Сети обсуждают документы об установлении опеки над сыном Аль Пачино. Не успел четвертый ребенок звезды фильма "Лицо со шрамом" встать на ноги, причем в прямом смысле слова, как актер расстался с его матерью, своей девушкой Нур Альфаллой.

Выбор читателей

06/09СрдАлексей Панин вышел на связь после дебоша в публичном доме в Эстонии: и вот что он сказал 07/09Чтв"Я не жалею": Пригожин рассказал, почему не стал работать с SHAMAN'ом 06/09СрдЗвезда российского кино вывела в свет возлюбленную на 25 лет моложе: кто эта женщина? 06/09СрдПримерившая форму ученого Бузова нашла нового друга 07/09ЧтвПоявившийся в неожиданном месте Боярский довел народ до истерики 07/09ЧтвСтриженова провела с новорожденными внуками древний обряд