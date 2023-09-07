Критика от Лолиты стала болезненным ударом для молодой певицы на шоу "Три аккорда"

Критика Лолиты стала ударом для Аллы Рид. О неприятной ситуации на музыкальном проекте "Три аккорда" солистка театра "Градский Холл" рассказала журналистам.



Алла Рид приняла участие в программе "Три аккорда". По задумке шоу, исполнители по-своему интерпретируют хиты и на их основе создают уникальные номера, представляя собственную версию популярных песен.

Члены жюри по пятибальной системе оценивают конкурсантов, и к концу сезона определяется победитель.



Для одного из номеров Алла Рид подготовила композицию Анжелики Варум "Городок". Певица изначально она не хотела исполнять эту песню, потому что композиция не подходит ей по темпераменту. Более того, как позже поняла Алла Рид, выбор разговорных произведений неудачен для исполнителя с мощными вокальными данными.

"Я сделала песню по-своему. Я рассказала про свой тот самый городок, вспомнила своего дедушку, который трагически погиб, я была тогда очень маленькой, я вспоминала, как его хоронили всем двором. Потому что я не могу петь ни о чем. Мне нужна обязательно какая-то ассоциация", — цитирует артистку Пятый канал.

Беда пришла, откуда ее не ждали: Лолита Милявская раскритиковала пение молодой певицы. Опытная вокалистка поставила ей тройку в финале проекта.

"В тот момент, когда я стояла на сцене, у меня провалилось вообще все", — призналась Алла Рид. Стоит отметить, что критика со стороны Лолиты обернулась для Аллы Рид положительной стороной. "4 000 человек пришли на мои концерты, то есть это семь концертов по 500 человек — для молодого артиста есть чем гордиться. И все писали: «Обидели нашу девочку!", — поделилась исполнительница.