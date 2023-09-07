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Четверг 7 сентября

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"Для нее он был Богом": сестра раскрыла тайну Кобзона через пять лет после смерти

"Для нее он был Богом": сестра раскрыла тайну Кобзона через пять лет после смерти
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Жизнь певица остается в центре внимания даже спустя пять лет после смерти.

Пять лет назад из жизни ушел величайший отечественный артист. Причиной смерти стал рак, с которым долгое время боролся певец. Долгое время поклонники, коллеги и близкие люди Иосифа Кобзона приходили в себя после страшной новости, а некоторые скорбят и по сей день.

Стоит признать, что в сердцах россиян он жив до сих пор. На днях вышла книга, посвященная жизни артиста. В ней собраны истории более, чем от 70 людей, которые были лично знакомы со звездой. Как оказалось, написание книги было не таким уж и простым, по словам сестры артиста.

Идея пришла дочери Иосифа Кобзона, но вскоре она передала авторство его сестре. Дело в том, что наследнице было морально тяжело общаться с людьми. Ведь она еще не пришли в себя после ухода отца, а каждая история напоминала о нем.

В итоге Гелена Кандель взяла ответственность за книгу на себя. Одна из историй в издании была от поклонницы, которой посчастливилось узнать лично любимого певца. Сестра решила раскрыла тайну Кобзона об отношениях с одной из поклонниц через пять лет после смерти.

В этой истории артист показал свою человечность. Однажды он приехал с концертом в Королев, в котором жила героиня истории. Женщина была прикована к инвалидному креслу, и выступление кумира стало для нее настоящим праздником. Поступок Иосифа Кобзона поклонницу по-настоящему удивил. Певец спустился со сцены, чтобы просто поздороваться с женщиной.

"А для нее он был ее Богом, который помогал жить", – рассказала сестра артиста.

7 сентября 2023, 15:24
Иосиф Кобзон. Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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