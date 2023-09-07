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Четверг 7 сентября

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"Влюблюсь в таксиста": одинокая Клава Кока готова на крайние меры

"Влюблюсь в таксиста": одинокая Клава Кока готова на крайние меры
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Певица окончательно отчаялась в поисках достойного кандидата. Поклонники переживают за любимую исполнительницу.

Путь к музыкальному Олимпу у певицы был долгий и тернистый. Но она все же смогла стать популярной и обзавестись армией фанатов. Интересно, что, несмотря на известность, блондинка не зазвездилась. Клава Кока делится с поклонниками деталями своей личной жизни.

В 2021 году певица вышла из последних отношений и с того момента так и не нашла свою вторую половинку. Фанаты переживают за будущее своей любимицы, ведь годы идут. Видимо, окончательно отчаявшись, звезда решила найти своего возлюбленного через телевидение. Она стада героиней шоу на "Пятнице!".

В нем мужчины борются за сердце Клавы Коки. Как признается девушка, ей абсолютно не важно какое финансовое состояние у мужчины. Намного ценнее для нее – стремление человека, то, какие у него цели, характер, сила воли.

По всей видимости, одинокая Клава Кока готова пойти на крайние меры. На днях она рассказала, что ради любви может даже вступить в отношения в таксиста. К слову, такой опыт в ее жизни уже был. Стало известно, что девушка даже ходила на свидание с водителем, правда, поняла, что они друг другу не подходят.

"Ну кто знает опять же, может, сердце екнет и я опять влюблюсь в таксиста", – разоткровенничалась Клава Кока.

7 сентября 2023, 11:47
Клава Кока. Bulkin Sergey/ news.ru/ www.globallookpress.com
Пятница!✓ Надежный источник

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