"Абсолютно свободен": Прохор Шаляпин завязал с женщинами

Певец признался, почему покончил с любовными интригами, которые все это время были под прицелом общественности.

Романы Прохора Шаляпина долгое время были любимой темой для обсуждения общественности. Завидный холостяк к 39 годам успел обрести не только три брака, но и кучу любовных интриг. Первый раз артист женился в 18 лет, а избранница артиста была значительно старше. Далее был брак с предпринимательницей Ларисой Копенкиной. Прохор Шаляпин был младше ее на 30 лет.

В 2021 году певец женился на Татьяне Дэвис. Пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе. Казалось, что наконец-то Прохор Шаляпин обрел свое счастье после стольких неудачных попыток. Однако через месяц после замужества его возлюбленная скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Смерть последней супруги сильно ударила по певцу. Как оказалось, он решил завязать с женщинами – на время, конечно. Как признается музыкант, он хочет семью и детей. Но из-за проблем с недвижимостью позволить себе этого не может. Сейчас он живет в двухкомнатной квартире, а для жены и потомства площадь нужна все-таки побольше.

"Для этого мне нужно присоединить еще одну квартиру на этаже к той, которая у меня уже есть. Вопрос детей в моем случае упирается только в недвижимость", – поделился артист.

Так что, пока Прохор Шаляпин наслаждается одиночеством и не торопится утонуть в новых любовных интригах.

"Сейчас я абсолютно свободен, и мне очень хорошо. Я кайфую от этого состояния", – рассказал журналистам певец.