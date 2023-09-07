Регина Тодоренко сорвалась на детей: и вот что она сделала

Телеведущая рассказала, что совсем не идеальная мать.

Звезда воспитывает двоих детей в браке с Владом Топаловым – четырехлетнего Мишу и годовалого Мирослава. По словам Регины Тодоренко, в силу профессии она много общается со специалистами, работающими в сфере раннего развития, с психологами и читает новую литературу о воспитании детей каждый месяц.

Для телеведущей крайне важно "прокачать" себя как родителя, быть эффективной в воспитании и не навредить своим малышам, хотя она прекрасно понимает, что материнство – это импровизация. Четкой инструкции "Как быть родителем" не существует.

Регина Тодоренко поделилась, что раньше во время детских истерик старалась сдерживаться и сохранять спокойствие (хотя бы внешнее), в итоге накапливая негативные эмоции. И вот несколько недель назад ее прорвало – звезда сорвалась на своих детей.

"Я орала как стереосистема в заниженной девятке. У меня даже ухо заложило", – рассказала Тодоренко.

Больше всего в этой ситуации женщину поразила реакция сына. Выдержав паузу, мальчик подошел к ней и сказал, что она самая лучшая в мире мамочка. По словам Регины, она так и не поняла, в чем ее "лучшесть" и сделала вывод, что, возможно, идеальная мама – та, которая позволяет себе быть разной, в том числе и злюкой.