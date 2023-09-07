"Как это произошло, до сих пор не знаю": Миронова в шоке от изменений в жизни

Мария Миронова в личном блоге рассказала о переменах, о которых раньше даже не помышляла.

Артистка поделилась, что расширила свою творческую деятельность. Теперь она еще и режиссер. Причем ранее Мария Миронова с непониманием относилась к дамам, которые садились в кресло главного на площадке. "Больше всего я иронизировала над женщинами в этой профессии, которая убивает женский пол", – отметила звезда.

Судя по всему, актриса в шоке от изменений в жизни и решила порассуждать на эту тему, а заодно рассказать о проекте, который срежиссировала. "Как это произошло, до сих пор не знаю", – подчеркнула Мария Миронова.

Ставшая режиссером артистка призналась, что в своем новом проекте иронизирует не только над женщинами за мужской работой, но и надо всем, что окружает, над проблемами, над мужчинами, над психологами и коучами с "Ютуба" и, конечно же, над собой. Как оказалось, Мария Миронова поставила спектакль Woman, одну из ролей в котором сыграла Марина Зудина.

Напомним, актриса, которой недавно исполнилось 50 лет, старается держать в тайне личную жизнь и не высказывается публично о многом, что происходит в мире. Например, поклонники с удивлением узнали, когда у актрисы, перешагнувшей 45-летний рубеж, появился сын. Мария Миронова родила мальчика от своего четвертого мужа, который значительно младше. За несколько лет отношений пара лишь раз попала в объектив камер папарацци.