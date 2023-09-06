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Среда 6 сентября

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"Хотелось себя пожалеть": родившая после 40 Бочкарева рассказала о своем состоянии

"Хотелось себя пожалеть": родившая после 40 Бочкарева рассказала о своем состоянии
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Актриса стала мамой в третий раз.

За последнее время многие популярные сериалы прошлого объявили о своем возвращение на экраны. Но если возрождение "Папиных дочек" и "Универа" стало более ожидаемым для телезрителя, то новость о возобновление съемок ситкома "Счастливы вместе" повергло в шок общественность.

Конечно, главные герои спустя десять лет сильно изменились, но в любом случае, пообещали вернуться в прежние роли. К слову об изменениях, несколько месяцев назад Наталья Бочкарева родила третьего ребенка. Событие стало долгожданным для актрисы. И пока злые языки шепчутся и распускают слухи про родившую после 40 звезду "Счастливы вместе", сама артистка делится подробностями о своем состоянии после родов с журналистами.

Так, рождение третьего ребенка стало более осознанным для многодетной мамы. Если предыдущие дети появлялись на свет параллельно со съемками ситкома, то в этот раз беременность, как признается Наталья Бочкарева, стала более осмысленной. Стоит отметить, что времени на "послеродовую депрессию" у актрисы нет, она все время находится в движении.

"Наверное, если бы я посидела дома и подумала бы об этом, возможно, а так ты все время в движении. Может быть, иногда и хотелось бы себя как-то пожалеть: „Вот, ночь без сна, а я такая молодая и красивая“", – цитирует Пятый канал актрису.

Раннее "Дни.ру" писали, что Наталья Бочкарева раскрыла детали продолжения "Счастливы вместе".

6 сентября 2023, 21:00
Наталья Бочкарева. Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
5-tv.ru✓ Надежный источник

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