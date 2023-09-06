Примерившая форму ученого Бузова нашла нового друга

Певица не теряет времени зря.

Ни для кого не секрет, что бывшей ведущей реалити-шоу "Дом-2" не везет в личной жизни. За ее плечами громкий развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, а также пара неудачных романов. После расставания с Давидом Манукяном, которое ошарашило общественность, звезда будто бы отчаялась найти свою любовь. Поклонники гадают, когда же Ольга Бузова, мечтающая о семье и детях, обретет свое счастье.

Зато певице по жизни везет с друзьями. Известно, что она с легкостью их заводит. Близкие люди не чают души в Ольге Бузовой. Она с большим удовольствием проводит с ними время, дарит подарки без повода и открыто делиться встречами с ними в своем микроблоге.

На днях стало известно, что телеведущая решила вспомнить молодость и вернулась в студенческие годы в своем новом реалити-шоу "Ольга Вузова". Суть проекта заключается в том, что певица примеряет роль "ревизора" и путешествует по университетам России, рассказывая о преимуществах технического образования в нашей стране. Так, пресс служба сообщает, что звезда, примерившая на себя форму ученого на съемках, нашла нового друга, который сопровождал ее по кампусу Пермского Политеха.

Правда, кто стал этим счастливчиком – остается только догадываться и ждать, когда шоу выйдет на экраны.

"Все станет известно из выпуска шоу", – цитирует URA.RU слова Пермского Политеха.