"Вытаскиваешь по слову": певица Юта раскрыла сложности во время создания патриотической песни

Народная артистка рассказала история появления хита.

Несколько лет назад Юта пропала со всех радаров. В личной жизни певицы произошло несчастье. Ее супруг ушел из жизни. Оставшись одна с тремя детьми, звезда решила отдаться семье. Однако чуть позднее приняла решение вернуться в творчество. Так, она стала петь в театре Российской армии.

Сейчас певица подбадривает военных своими песнями, приезжая на места боевых действий. Неоднократно в беседах с журналистами Юта признавалась, что ей не страшно находиться в горячих точках, наооборот, так она чувствует свой вклад в тяжелые для военных времена.

В недавнем интервью для Пятого канала певица Юта поделилась сложноси во время создания патриотической песни "За жизнь". Как оказалось, далеко не каждое произведение дается ей легко. Как раз с этим треком у звезды возникли проблемы.

"Песня приходила долго. Есть песни, которые рождаются прямо моментально, а есть песни, которые ты буквально вот вытаскиваешь по слову, по ноте", – призналась Юта.

К слову, сама песня зародилась у девушки после того, как сын показал ей видео с концерта ансамбля А. В. Александрова. На нем коллектив исполняет песню «Вставай страна огромная». Юта призналась, что после прослушивания по ней побежали мурашки, а через несколько дней на нее нашло вдохновение.