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Среда 6 сентября

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"Требования растут": Машков раскрыл главные идеи нового сезона в Театре Табакова

"Требования растут": Машков раскрыл главные идеи нового сезона в Театре Табакова
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В "Табакерке" открыли 38-й театральный сезон.

После смерти Олега Табакова его дело жизни продолжил Владимир Машков. К слову, любимый ученик легенды театра и кино отлично справляется со своей задачей. На днях актер открыл новый 38-й театральный сезон в "Табакерке".

Открытие получилось по-настоящему торжественным. Вся труппа актеров собралась на Малой Сухаревской площади возле скульптурной композиции. На встрече Владимир Машков поздравил коллег и студентов "Школы Табакова" с началом рабочего сезона. Праздник завершился запуском воздушных шариков с логотипом театра в небо.

Также Владимир Машков раскрыл главные идеи нового сезона в театре Табакова. Как оказалось, в этом году зрителей ожидает не менее грандиозная программа, чем была в прошлом. Руководитель театра пообещал, что многие спектакли будут отражать времена Второй Мировой войны. Кроме того, по словам Машкова, мир сейчас динамичен, поэтому они стараются развиваться в ногу со временем, соответсвенно, растут и требования как к спектаклям, так и к актерам.

"Требования нашего театра растут. Растут к нам самим. Мы ищем точное слово, которое действует не звуком, а смыслом", – цитирует Пятый канал речь руководителя театра.

6 сентября 2023, 16:22
Владимир Машков. Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
5-tv.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Заменивший Табакова Машков блеснул на юбилейном вечере

Режиссер Владимир Меньшов и его супруга, актриса Вера Алентова.
Режиссер и продюсер Александр Стриженов и актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.
Актер Авангард Леонтьев.
Актер Константин Лавроненко.
Певица, победительница шоу "Голос" Дарья Антонюк.
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и актер Юрий Стоянов.
Актриса Светлана Крючкова.
Художественный руководитель Московского театра О. Табакова Владимир Машков.
Актер Александр Балуев.
Актеры Людмила Дмитриева и Олег Басилашвили.

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