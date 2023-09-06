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Среда 6 сентября

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Звезда российского кино вывела в свет возлюбленную на 25 лет моложе: кто эта женщина?

Звезда российского кино вывела в свет возлюбленную на 25 лет моложе: кто эта женщина?
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Накануне звезда сериала "Папа, сдохни!" пришел на премьеру своего нового проекта "Праздники" под руку с молодой женщиной.

Виталий Хаев был женат дважды, увы, оба раза истории закончились разводом. Но, кажется, в жизни актера началась новая любовная глава. На красной дорожке артист появился вместе с обворожительной женщиной, которая, как оказалось, на 25 лет моложе.

Спутница актера недавно отметила 33-й день рождения. Девушка, как удалось узнать журналистам, из простой семьи, приехала из Челябинска и совсем не связана с миром шоу-бизнеса. Ранее она была учредительницей компании, которая занималась продажей фруктов и овощей.

Пока не известно, где девушка познакомилась с 58-летним Виталием Хаевым, но, судя по всему, оба счастливы в этих отношениях. До встречи с Даной – именно так зовут спутницу – артист долгое время был один, по крайней мере, на публику своих подруг не выводил.

Напомним, Виталий Хаев снялся в таких известных фильмах, как "Благословите женщину", "Изображая жертву", "Салют-7", "Калашников", а также сериалах "Папа, сдохни!", "Волк" и многих других. У актера есть двое детей, которые появились во втором браке.

6 сентября 2023, 14:46
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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