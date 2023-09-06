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Среда 6 сентября

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Алексей Панин вышел на связь после дебоша в публичном доме в Эстонии: и вот что он сказал

Алексей Панин вышел на связь после дебоша в публичном доме в Эстонии: и вот что он сказал
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Накануне появилась новость, что Алексея Панина задержала эстонская полиция.

По информации, которая прогремела в телеграм-каналах, актер в состоянии алкогольного опьянения ломился в чужие квартиры, которые перепутал с номером отеля. Позднее стало известно, что Алексея Панина задержали в публичном доме. Сразу же поползли слухи, что за подобное поведение актеру грозит депортация на родину, где против него возбуждено уголовное дело.

Спустя сутки актер вышел на связь после предполагаемого пьяного дебоша в публичном доме и рассказал, как все было на самом деле. Задержали его действительно в пристанище ночных бабочек, так как ночью в Эстонии выпить нельзя, легально это можно сделать только в барах и... публичных домах. Вот он и решил "заправиться" горячительном в одном из таких заведений, где у него произошел бытовой конфликт.

"Они повели себя по-скотски, а я послал их всех на три веселых буквы", – рассказал Алексей Панин.

В итоге приехала полиция и забрала актера в местный вытрезвитель. В личном блоге артист опроверг информацию о депортации, отметив, что даже никакого уголовного дела не завели. Он сравнил инцидент с руганью в трамвае из-за билетика. "Проблема не стоит выеденного яйца", – уверен Панин.

6 сентября 2023, 12:17
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Ветлицкая, Панин и другие знаменитости, променявшие Россию на другую страну

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Kika Press / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

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