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Среда 6 сентября

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Молодая подруга родила сына 54-летнему Сергею Астахову: как назвали мальчика?

Молодая подруга родила сына 54-летнему Сергею Астахову: как назвали мальчика?
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Женщина ушла с работы, чтобы обеспечивать жизнь известного актера сериалов.

Сергей Астахов и его молодая подруга вместе уже около девяти лет. С Викторией, которую мужчина нежно называет принцессой, он познакомился на дискотеке. Тогда женщина работала учительницей начальных классов, но через некоторое время ушла с работы и стала директором актера.

В феврале этого года появилась информация, что 37-летняя возлюбленная Сергея Астахова ждет ребенка, но пара никак не афишировала радостное событие. Наконец, стало известно, что в одном из московских роддомов родился сын пары. Мальчика, появившегося на свет весом 3600 граммов и ростом 50 сантиметров, назвали Александром. Об этом сообщает Пятый канал.

Влюбленные уже давно мечтали о ребенке. Для 54-летнего актера малыш стал вторым – у Сергея Астахова есть взрослая дочь от второго брака. Мария пошла по стопам родителей и тоже выучилась на артистку. Для подруги актера ребенок стал первым.

До Виктории артист был дважды женат и крутил роман с Еленой Кориковой. В одном из интервью Сергей Астахов поделился, что отношения со звездой сериала "Бедная Настя" были неравными. Тогда мужчина думал больше о своей карьере, чем о возлюбленной, и это стало для девушки неприятным открытием.

6 сентября 2023, 09:56
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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