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Вторник 5 сентября

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Теперь не только 3 сентября: у Шуфутинского появился еще один особенный день

Теперь не только 3 сентября: у Шуфутинского появился еще один особенный день
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В семье Михаила Шуфутинского праздник.

Несколько десятков лет Михаил Шуфутинский пел про 3 сентября и только в последние годы этот день стал по-настоящему для него особенным, ведь песня стала мегапопулярной, и сейчас ее напевают даже дети. Артист только рад этому. Правда, другие песни певца уже мало кто вспоминает.

3 сентября – теперь не единственный особенный осенний день в жизни Шуфутинского. 4-го числа женился его внук-иностранец Ной. 23-летний парень сыграл свадьбу с израильской блогершей Ахуве Махгерефт, с которой состоял в романтических отношениях несколько лет. Кстати, возлюбленная Ноя взяла его фамилию. Теперь она Ахуве Шуфутински.

Ной пошел по стопам знаменитого деда. Он тоже связал свою жизнь с музыкой. Молодой человек развивается как рэп-исполнитель под псевдоним Westside Gravy. Он записывает свои треки на четырех языках, даже на русском, который, по сути, родным для него не является.

Ранее Михаил Шуфутинский заявил о готовности спеть вместе с SHAMAN'ом – исполнителем хита "Я русский". По мнению 75-летнего артиста, молодой исполнитель является отличным вокалистом и в целом грамотным человеком. Слова певца приводили "Дни.ру".

5 сентября 2023, 21:47
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шуфутинский приходит в себя после похорон

Виновница торжества, которая представляла публике свое видео на песню "Форточка", очень тепло встретила шансонье
Как только дорогие гости расселись по своим местам, Варвара Демидова порадовала их недолгим, но душевным выступлением
Артистка сыграла на синтезаторе и спела игривые, но в то же время лиричные композиции о любви
Поздравить Варвару с выходом клипа пришли многие коллеги по цеху, в частности, на мероприятии отличилась группа Krugers
Песню в честь Демидовой исполнил музыкальный коллектив "После 11"
Поддержать Варю пришла певица и актриса, бывшая солистка российской группы Reflex Евгения Малахова
Также звезда получила море цветов и подарков от гостей
Чтобы подсластить жизнь певицы, один из приглашенных принес ей большого шоколадного зайца
Исполнительница, в свою очередь, успела подурачиться со звездными коллегами
А закончился приятный вечер в честь Демидовой безграничной любовью

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