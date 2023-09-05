Срочно: ведущая программы "Время" в реанимации

Появилось уникальное фото Алферовой Тесты Ссора Бородиной и Собчак Игры Сонник

Топ новостей недели

Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисыМаргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему?Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему? В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публикуВ рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику "Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок"Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок

Лента новостей

Вторник 5 сентября

21:19Звезда сериала "Две судьбы" узнала о раке груди: Врач сказал страшное 21:10Срочно: ведущая программы "Время" в реанимации 20:24Взлохмаченного поутру SHAMAN'a застали с мужчиной. И вот кто это 19:47Баста похвастался роскошной квартирой за миллион долларов: смотрим видео 19:08Аренда жилья в хостеле: плюсы и минусы для путешественника 18:37Убежавшую за границу Пугачеву пощадили: Пусть возвращается 17:41"Старая баба": Гузееву послали матом в новом сезоне "Давай поженимся!" 16:47Королева драмы: стилист оценил образ Алены Водонаевой 16:31"Мурашки по телу побежали": Маликов довел россиян до слез 15:57Переделанный Киркоров нашел другую работу ради престарелого отца 14:09Отбывающий срок Ефремов лишился в колонии нижних зубов 13:19Отметившая 40-летие Настя Крайнова откровенно о своем возрасте: Не выгляжу на те годы 12:27Юрий Стоянов опровергнул известие о своей госпитализации 10:52Певица Слава объяснила свое решение сделать пластическую операцию: Не могла смотреть в зеркало 09:04Лолита показала трогательное видео со своей дочерью 08:17Звезда "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос о картах Таро: Точный способ прогнозирования 07:36Собянин: Силами ПВО уничтожили летевшие на Москву беспилотники 06:26Принца Гарри высмеяли за странный образ: что не так с одеждой? 04:21В чем опасность новых штаммов вирусов гриппа 02:06"Вторичка" или новостройка? Отвечает агент по недвижимости 00:30Чем укрепить здоровье в осенний период? Советует эндокринолог 23:597 признаков ослабленного иммунитета 23:23Звезда группы "Мираж" Гулькина преуспела после скандала с Пугачевой 22:11Принц Уильям побил Кейт Миддлтон: Вот чем обернулось голосование 20:53Скрытые пороки Авербуха обнаружили во время его командировки на море 18:58"Тоже пропал": исчезновение певца Малинина предали огласке 17:43Как избежать пожара сегодня: маленькая хитрость для дома и квартиры 16:21Что произошло с лицом Климовой? Хирург разводит руками 14:49Нет проблем с деньгами: Костомаров порадовал жену роскошным подарком 14:24"Алексей Панин умирает": Отар Кушанашвили предположил страшное 13:28"Вдохновилась": как Боня поквиталась с подшутившей над ней Собчак 12:09"Жизнь поделилась четко пополам": как изменилась забравшая малышей из детдома Суханкина 10:48В Турции погибли четыре человека из-за наводнений вследствие ливней 10:33"Я не понимала": Бузова раскрыла секрет поступления в университет 09:31Дочь пожаловалась на забвение после смерти оперной дивы Образцовой: Я была им не интересна 08:02Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему? 06:13Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака 04:10Почему нельзя заставлять учиться? 02:06Голодный енот сорвался с диеты поздней ночью – видео 00:03"Сдалась": жена Петросяна распекла сериалы с Деревянко и Янковским 22:05Идеальный рецепт Софи Лорен: баклажаны пармиджано 20:06"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение 19:03Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября 2023 года 17:45Воры вынесли из квартиры известной российской актрисы почти 3 миллиона рублей 16:50Станция Беслан: забыть нельзя вернуться 16:02Муцениеце продолжает атаковать Прилучного через суд: чего она хочет? 15:32Бородина задала оголившей грудь Собчак важный вопрос 14:58Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы 14:01"Водолаз Коновалов и его космос": книга о поиске себя, любви и счастья 13:59Почему молодая жена перед смертью Градского почти три месяца не ночевала дома
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Срочно: ведущая программы "Время" в реанимации

Срочно: ведущая программы "Время" в реанимации
271

Поступила информация о госпитализации известной телеведущей, которую многие запомнили благодаря программе "Время".

В реанимацию одной из московских больниц доставили советскую телеведущую, народную артистку РСФСР Азу Лихитченко. Ее состояние оценивается как тяжелое. Поступала информация об инфаркте миокарда у знаменитого диктора, но позже "Известия" сообщили, что диагноз не подтвердился.

Как отмечает "Царьград", к телеведущей дважды приезжали сотрудники скорой помощи за последние несколько дней. В первый раз их вызвали 3 сентября, когда у Лихитченко был приступ удушья. Тогда женщина отказалась от госпитализации. Ее отвезли в реанимацию на следующий день после повторной электрокардиографии, пишет интернет-издание "Вести Подмосковья".

Инфаркта удалось избежать благодаря экстренным действиям врачей, сообщает "Радио 1". Но из-за нарушения кровоснабжения появились изменения в головном мозге женщины.

Дочь Лихитченко крайне возмущена тем, что информация о госпитализации просочилась в интернет. Екатерина в беседе с "360" посетовала на незащищенность частной жизни. Она надеется, что вскоре ее мать переведут в палату, где возможно использование телефона. Правда, дочери народной артистки пришлось заменить сим-карту в ее телефоне, чтобы никто, кроме родных, не смог позвонить.

5 сентября 2023, 21:10
Фото: кадр Первый канал
Telegram / @breakingmash• Требует проверки

Фоторепортаж

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

Тим Брук-Тейлор. Фото: commons.wikimedia.org/Ed g2s (CC BY-SA 4.0)
Надежда Бабкина. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Янина Бугрова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Том Хэнкс и Рита Уилсон. Фото: Li Ying/Xinhua/www.globallookpress.com
Татьяна Навка. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Влад Соколовский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Джон Прайн. Фото: Dd1/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Олег Васильев. Фото: commons.wikimedia.org/Bundesarchiv, Bild (CC BY-SA 3.0 de)
Анита Цой. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Джо Диффи. Фото: Debby Wong/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пинк. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
Марк Блум. Кадр из фильма &quot;Крокодил Данди&quot; (1986)
Ольга Куриленко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Анатолий Трушкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристофер Хивью . Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Рэйчел Мэтьюз. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ли Фьерро. Кадр youtube.com
Идрис Эльба. Фото: Christoph Hardt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ганвест. Фото: instagram.com/realgunwest
Микель Артета. Фото: Steve McCormick/imago sportfotodienst/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Кадр youtube.com
Дмитрий Страхов. Фото: Thomas Frey/dpa/www.globallookpress.com
Руди Гобер. Фото: He Changshan/Xinhua/www.globallookpress.com
Каллум Хадсон-Одои. Фото: COLORSPORT/DANIEL BEARHAM/www.globallookpress.com
Эндрю Джек. Кадр youtube.com
Мария Тереза Бурбон-Пармская. Фото: Albert Nieboer/dpa/www.globallookpress.com
Софи Грегуар-Трюдо. Фото: Claudio Santisteban/dpa/www.globallookpress.com
Надин Доррис. Фото: Simon Ford/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Принц Чарльз. Фото: Guo Chen/Xinhua/www.globallookpress.com
Ирене Монтеро. Фото: Alvaro Hurtado/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пабло Иглесиас. Фото: Cezaro De Luca/dpa/www.globallookpress.com
Никола Дзингаретти. Фото: Roberto Monaldo.Lapre/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Питер Даттон. Фото: commons.wikimedia.org/Australian Embassy Jakarta
Иванна Сахно. Фото:instagram.com/ivannasakhno/
Даниэле Ругани. Фото: Gabriele Maricchiolo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Жанна Болотова. Фото:Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Эдди Лардж. Кадр youtube.com
Харви Вайнштейн. Фото: John Lamparski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Альберто Чирио. Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Франк Риестера. Фото: JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Масуме Эбтекар. Фото: Ahmed Halabisaz/Xinhua/www.globallookpress.com
Евангелос Маринакис. Фото: Lato Klodian/imago sportfotodienst/www.globallookpress.com
Энди Коэн. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
Дэвид Брайан. Фото: Jack Abuin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Альбер II. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Адам Шлезингер. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Индира Варма. Фото: Birdie Thompson/AdMedia/www.globallookpress.com
Галина Боб. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Алена Бабенко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дарья Мороз. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Пушкина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Мария Погребняк и Павел Погребняк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эмин Агаларов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мария Ивакова. Фото: PK connection/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ману Дибанго. Фото: JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Алан Меррилл. Фото:instagram.com/aleecat75/
Пласидо Доминго. Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Борис Акунин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Лещенко. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Борис Джонсон. Фото:Annegret Hilse / SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Хибла Герзмава. Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com
Луис Сепульведа. Фото: Cano/Fotogramma/Ropi/www.globallookpress.com
Алексина Грэм. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
Рита Уилсон. Фото: Birdie Thompson/AdMedia/www.globallookpress.com
Лючия Бозе. Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Дэниэл Дэ Ким. Фото: Felix H?rhager/dpa/www.globallookpress
Паоло Мальдини. Фото: https://www.instagram.com/paolomaldini/
Борис Акунин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Петр Тюшкевич. Фото: www.instagram.com / petertyushkevich
Стас Михайлов. Фото: Press Service of Stas Mikhailov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Аллен Гарфилд. Фото: wikipedia/commons/CC BY-SA 4.0
Норман Хантер. Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Иван Щеголев. Фото: &quot;Морозова&quot; (2017)
Фредрик Томас. Фото:Walik Goshorn / MediaPunch via w/ www.globallookpress.com
Петр Красилов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Серджио Росси. Фото: commons.wikimedia.org/Fabio Padinha (CC BY-SA 4.0)

По теме

Юрий Стоянов опровергнул известие о своей госпитализации

"У него был спазм": Илона Броневицкая раскрыла причину госпитализации Стаса Пьехи

Взлохмаченного поутру SHAMAN'a застали с мужчиной. И вот кто это

Взлохмаченного поутру SHAMAN'a застали с мужчиной. И вот кто это
Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, находится на пике своей популярности. Он практически не сходит с экранов телевизоров. Своим успехом певец Шаман во многом обязан своей жене Елене.

Убежавшую за границу Пугачеву пощадили: Пусть возвращается

Убежавшую за границу Пугачеву пощадили: Пусть возвращается
Писатель и политик Захар Прилепин высказался о возможном возвращении народной артистки России Аллы Пугачевой на родину. Алла Пугачева после переезда в Израиль дважды прилетала в Россию.

"Старая баба": Гузееву послали матом в новом сезоне "Давай поженимся!"

"Старая баба": Гузееву послали матом в новом сезоне "Давай поженимся!"
Лариса Гузеева довела до слез участницу шоу. Лариса Гузеева ведет шоу "Давай поженимся!", которое показывает Первый канал, уже 15 лет.

Королева драмы: стилист оценил образ Алены Водонаевой

Королева драмы: стилист оценил образ Алены Водонаевой
Алена Водонаева претендует на звание иконы стиля? В последнее время модные образы выпускницы "Дома-2" Алены Водонаевой радуют глаз как любителей, так и профессионалов.

"Мурашки по телу побежали": Маликов довел россиян до слез

"Мурашки по телу побежали": Маликов довел россиян до слез
53-летний народный артист России записал душераздирающее послание. Дмитрий Маликов был краток. Среди артистов отечественной эстрады он по праву считается одним из самых удивительных.

Выбор читателей

03/09ВскИдеальный рецепт Софи Лорен: баклажаны пармиджано 04/09Пнд"Вдохновилась": как Боня поквиталась с подшутившей над ней Собчак 04/09ПндСкрытые пороки Авербуха обнаружили во время его командировки на море 04/09ПндЧто произошло с лицом Климовой? Хирург разводит руками 04/09Пнд"Жизнь поделилась четко пополам": как изменилась забравшая малышей из детдома Суханкина 04/09Пнд"Тоже пропал": исчезновение певца Малинина предали огласке