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Вторник 5 сентября

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Звезда сериала "Две судьбы" узнала о раке груди: Врач сказал страшное

Звезда сериала "Две судьбы" узнала о раке груди: Врач сказал страшное
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Сияющая улыбка в миг стерлась с лица актрисы. Медик показал рост опухоли.

Все произошло сумбурно. Накануне беседы с доктором знаменитость выглядела счастливой и заряжала всех позитивом. Задорная, подвижная и яркая женщина появилась на сцене Первого канала с песней про оранжевый цвет. Вместе с актрисой на публику вышли танцовщицы в костюмах моркови. Звезда сериала "Две судьбы" Татьяна Абрамова стала героиней программы "Жить здорово!".

Затем ведущая Елена Малышева в свойственной ей шутливой манере решила вещать о болезнях и органах человека. Она попросила коллегу рассказать об онкологии специально для улыбчивой артистки.

Кадр из программы "Жить здорово!" на Первом канале/www.1tv.ru

Стоя напротив звезды сериала "Две судьбы", врач Михаил Коновалов сказал страшное о постановке диагноза "рак груди". Оказывается, количество каротиноидов в организме влияет на риск возникновения опухолей молочной железы. Исходя из слов медика, если женщина не потребляет вместе с пищей достаточно этих органических пигментов, то может заработать онкологию.

Кадр из программы "Жить здорово!" на Первом канале/www.1tv.ru

Из-за таких новостей актриса Татьяна Абрамова сильно изменилась в лице. К тому же макет женской груди с демонстрацией новообразования смотрелся довольно пугающе. Таким образом рыжая гостья программы узнала о раке груди. Позднее Елена Малышева хотела удивить ее и другой информацией, но актриса ответила, что уже в курсе.

С экрана было заметно напряжение в студии Первого канала. Возможно, стоит выбирать для обсуждений менее тревожные темы. Например, как пишет сайт VSE42.RU, раскрыта взаимосвязь между потреблением орехов и работой мозга.

Звезда сериала "Две звезды" Татьяна Абрамова стойко выдержала эксперимент в эфире шоу "Жить здорово!". Под конец Елена Малышева подчеркнула, что каротиноиды особенно нужны женщинам, поскольку также помогают коже бороться со старением.

5 сентября 2023, 21:19
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Первый канал/программа "Жить здорово!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

Легендарный космонавт Алексей Леонов.
Режиссер Дмитрий Киселев.
Певица Юлия Самойлова с мужем.
Актер Константин Хабенский.
Команда, работавшая над картиной.
Актеры Александра Урсуляк и Евгений Миронов.
Продюсер Тимур Бекмамбетов.
Министр культуры России Владимир Мединский.
Актер Гоша Куценко со спутницей.
Актриса Екатерина Шпица.
Актриса Ингрид Олеринская.
Режиссер Александр Стриженов с женой и дочерью (справа).
Актер Игорь Петренко с женой, актрисой Кристиной Бродской.
Участник группы "Ума Турман" Сергей Кристовский со спутницей.
Актер, продюсер и шоумен Андрей Фомин (справа).
Актриса Екатерина Архарова.
Актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк, певец Филипп Киркоров.
Актер Антон Богданов.
Ведущие Арина Шарапова и Елена Малышева с сыном.
Шоумен Михаил Галустян.
Киновед, кинокритик, генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе и продюсер и режиссер Игорь Угольников.
Космонавт Валентина Терешкова.

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