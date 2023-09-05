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Вторник 5 сентября

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Взлохмаченного поутру SHAMAN'a застали с мужчиной. И вот кто это

Взлохмаченного поутру SHAMAN'a застали с мужчиной. И вот кто это
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Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, находится на пике своей популярности. Он практически не сходит с экранов телевизоров.

Своим успехом певец Шаман во многом обязан своей жене Елене. Артист сам не раз публично благодарил супругу и говорил, что без нее у него ничего не получилось бы. Только ли поддержкой помогла Ярославу избранница или было оказано большее содействие, история умалчивает. Кстати, исполнитель хитов "Встанем" и "Я русский" нередко раздает интервью, в которых не только хвалит жену, но и рассказывает о своем творчестве.

Недавно Ярослава застали в студии передачи "Жизнь и судьба", куда он пришел утром в своем уже привычном образе – слегка взлохмаченными волосами и черной одежде. Встретил его обожаемый телезрительницами мужчина – холостяк Борис Корчевников, ведущий шоу. Ему-то певец и поведал о написанных во время тура по Новороссии песнях – "Мы" и "Мой бой".

Премьера этих песен уже состоялась. Россияне в восторге от новых композиций Шамана, что подтверждает огромное количество просмотров и комментарии на официальном ютуб-канале исполнителя.


Ранее музыкант ISHAY рассказал, почему SHAMAN обрел такую популярность. По мнению эксперта, это стало возможным в том числе благодаря голосу исполнителя. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

5 сентября 2023, 20:24
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
smotrim.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: обратная сторона двуличного певца-патриота

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

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