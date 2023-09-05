Убежавшую за границу Пугачеву пощадили: Пусть возвращается

Появилось уникальное фото Алферовой Тесты Ссора Бородиной и Собчак Игры Сонник

Топ новостей недели

Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисыМаргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему?Крид вызвал истерику на шоу "Голос. Уже не дети": Почему? В рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публикуВ рванье и с провалившимся носом: экс-жена Аршавина вышла на публику "Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок"Браво": Игорь Крутой преподнес россиянам шикарный подарок

Лента новостей

Вторник 5 сентября

18:37Убежавшую за границу Пугачеву пощадили: Пусть возвращается 17:41"Старая баба": Гузееву послали матом в новом сезоне "Давай поженимся!" 16:47Королева драмы: стилист оценил образ Алены Водонаевой 16:31"Мурашки по телу побежали": Маликов довел россиян до слез 15:57Переделанный Киркоров нашел другую работу ради престарелого отца 14:09Отбывающий срок Ефремов лишился в колонии нижних зубов 13:19Отметившая 40-летие Настя Крайнова откровенно о своем возрасте: Не выгляжу на те годы 12:27Юрий Стоянов опровергнул известие о своей госпитализации 10:52Певица Слава объяснила свое решение сделать пластическую операцию: Не могла смотреть в зеркало 09:04Лолита показала трогательное видео со своей дочерью 08:17Звезда "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос о картах Таро: Точный способ прогнозирования 07:36Собянин: Силами ПВО уничтожили летевшие на Москву беспилотники 06:26Принца Гарри высмеяли за странный образ: что не так с одеждой? 04:21В чем опасность новых штаммов вирусов гриппа 02:06"Вторичка" или новостройка? Отвечает агент по недвижимости 00:30Чем укрепить здоровье в осенний период? Советует эндокринолог 23:597 признаков ослабленного иммунитета 23:23Звезда группы "Мираж" Гулькина преуспела после скандала с Пугачевой 22:11Принц Уильям побил Кейт Миддлтон: Вот чем обернулось голосование 20:53Скрытые пороки Авербуха обнаружили во время его командировки на море 18:58"Тоже пропал": исчезновение певца Малинина предали огласке 17:43Как избежать пожара сегодня: маленькая хитрость для дома и квартиры 16:21Что произошло с лицом Климовой? Хирург разводит руками 14:49Нет проблем с деньгами: Костомаров порадовал жену роскошным подарком 14:24"Алексей Панин умирает": Отар Кушанашвили предположил страшное 13:28"Вдохновилась": как Боня поквиталась с подшутившей над ней Собчак 12:09"Жизнь поделилась четко пополам": как изменилась забравшая малышей из детдома Суханкина 10:48В Турции погибли четыре человека из-за наводнений вследствие ливней 10:33"Я не понимала": Бузова раскрыла секрет поступления в университет 09:31Дочь пожаловалась на забвение после смерти оперной дивы Образцовой: Я была им не интересна 08:02Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему? 06:13Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака 04:10Почему нельзя заставлять учиться? 02:06Голодный енот сорвался с диеты поздней ночью – видео 00:03"Сдалась": жена Петросяна распекла сериалы с Деревянко и Янковским 22:05Идеальный рецепт Софи Лорен: баклажаны пармиджано 20:06"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение 19:03Гороскоп на неделю с 4 по 10 сентября 2023 года 17:45Воры вынесли из квартиры известной российской актрисы почти 3 миллиона рублей 16:50Станция Беслан: забыть нельзя вернуться 16:02Муцениеце продолжает атаковать Прилучного через суд: чего она хочет? 15:32Бородина задала оголившей грудь Собчак важный вопрос 14:58Маргарита Терехова перестала говорить и вставать: подробности состояния актрисы 14:01"Водолаз Коновалов и его космос": книга о поиске себя, любви и счастья 13:59Почему молодая жена перед смертью Градского почти три месяца не ночевала дома 13:07Внешний вид Аллы Пугачевой без фильтров вызвал шок: фото 12:44"Сейчас там, где хотел быть": сын о смерти Глеба Панфилова 11:08Известие о смерти популярного актера оказалась ошибкой: Кто виноват? 08:02"Простите, сэр, но у вас есть лицензия?": кот притворился электриком (видео) 06:07"Могу перечитывать бесконечно": очарованная книгой Барановская выдала заветное желание
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Убежавшую за границу Пугачеву пощадили: Пусть возвращается

Убежавшую за границу Пугачеву пощадили: Пусть возвращается

Писатель и политик Захар Прилепин высказался о возможном возвращении народной артистки России Аллы Пугачевой на родину.

Алла Пугачева после переезда в Израиль дважды прилетала в Россию. В первый раз – чтобы решить вопрос с документами, а во второй – чтобы проводить в последний путь друга и модельера Валентина Юдашкина. Источники, приближенные к народной артистке, говорят, что она рассчитывает на возвращение на родину, но многие настроены категорично. Мол, нечего здесь делать певице, которая бросила родную страну в трудное время и убежала за границу.

Захар Прилепин относится к Алле Борисовне снисходительно. Писатель пощадил артистку, которая, по его словам, сейчас все равно не имеет никакого значения для нового поколения россиян. "Она старенькая уже. Пускай вернется, живет в своем доме", – цитирует публициста "Общественная служба новостей".

По мнению Прилепина, мнение, которое о себе складывают уехавшие из России артисты, не имеет значения, потому что, как правило, не находит отражения в обществе, не соответствует действительности. Поехали за границу и поняли, что они вовсе не те, кем себя считают, отметил писатель.

Ранее Алла Пугачева тайно продала подмосковный замок. Об этом стало известно журналистам. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

5 сентября 2023, 18:37
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
360✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Звезда группы "Мираж" Гулькина преуспела после скандала с Пугачевой

Вместо школы – тяжелый труд: как живет 9-летний сын Пугачевой?
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Старая баба": Гузееву послали матом в новом сезоне "Давай поженимся!"

"Старая баба": Гузееву послали матом в новом сезоне "Давай поженимся!"
Лариса Гузеева довела до слез участницу шоу. Лариса Гузеева ведет шоу "Давай поженимся!", которое показывает Первый канал, уже 15 лет.

Королева драмы: стилист оценил образ Алены Водонаевой

Королева драмы: стилист оценил образ Алены Водонаевой
Алена Водонаева претендует на звание иконы стиля? В последнее время модные образы выпускницы "Дома-2" Алены Водонаевой радуют глаз как любителей, так и профессионалов.

"Мурашки по телу побежали": Маликов довел россиян до слез

"Мурашки по телу побежали": Маликов довел россиян до слез
53-летний народный артист России записал душераздирающее послание. Дмитрий Маликов был краток. Среди артистов отечественной эстрады он по праву считается одним из самых удивительных.

Переделанный Киркоров нашел другую работу ради престарелого отца

Переделанный Киркоров нашел другую работу ради престарелого отца
Согласившийся подзаработать Филипп Киркоров хотел порадовать своего родителя. В декабре 2023 года в прокат выйдет фильма "Елки 10", которые станут продолжением полюбившейся миллионам кинофраншизы.

Отбывающий срок Ефремов лишился в колонии нижних зубов

Отбывающий срок Ефремов лишился в колонии нижних зубов
Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии, потерял нижние зубы. Об этом рассказал актер Иван Охлобыстин. Актёр Иван Охлобыстин заявил, что заслуженный артист России Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии Белгородской области, потерял нижние зубы.

Выбор читателей

03/09Вск"Стоит перед выбором": певица Слава получила предупреждение 03/09ВскИдеальный рецепт Софи Лорен: баклажаны пармиджано 04/09Пнд"Вдохновилась": как Боня поквиталась с подшутившей над ней Собчак 04/09ПндЧто произошло с лицом Климовой? Хирург разводит руками 04/09ПндСкрытые пороки Авербуха обнаружили во время его командировки на море 04/09Пнд"Жизнь поделилась четко пополам": как изменилась забравшая малышей из детдома Суханкина