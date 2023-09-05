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Вторник 5 сентября

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Переделанный Киркоров нашел другую работу ради престарелого отца

Переделанный Киркоров нашел другую работу ради престарелого отца
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Согласившийся подзаработать Филипп Киркоров хотел порадовать своего родителя.

В декабре 2023 года в прокат выйдет фильма "Елки 10", которые станут продолжением полюбившейся миллионам кинофраншизы. Зрителям покажут четыре связанные между собой сюжетной линией новеллы. В этот раз истории вновь объединит теория шести рукопожатий, как это было в самых первых "Елках", которые вышли на экраны в 2010 году.

В этот раз роли сыграют Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Борис Щербаков, Егор Корешков, а также Регина Тодоренко, для которой десятые "Елки" стали дебютом в большом кино. На экранах появится и Филипп Киркоров. Съемки в кино – это, конечно, другая работа для певца , но уже довольно привычная, поскольку он частенько соглашается на такие эксперименты.

В недавнем интервью Киркоров признался, что согласился сниматься в новых "Елках" ради своего 91-летнего отца Бедроса Филипповича, который тоже получил эпизодическую роль в этом фильме. Впрочем, еще в прошлом году народный артист говорил, что обязательно снимется в "Елках 10".

Ранее интернет-пользователи обсуждали переделанного Филиппа Киркорова. Певец перенес несколько пластических операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Недавно артист извинился перед специалистом за то, что перестал соблюдать его предписания. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

5 сентября 2023, 15:57
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
The Voice Mag✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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