Переделанный Киркоров нашел другую работу ради престарелого отца

Согласившийся подзаработать Филипп Киркоров хотел порадовать своего родителя.

В декабре 2023 года в прокат выйдет фильма "Елки 10", которые станут продолжением полюбившейся миллионам кинофраншизы. Зрителям покажут четыре связанные между собой сюжетной линией новеллы. В этот раз истории вновь объединит теория шести рукопожатий, как это было в самых первых "Елках", которые вышли на экраны в 2010 году.

В этот раз роли сыграют Елена Валюшкина, Галина Польских, Юрий Кузнецов, Борис Щербаков, Егор Корешков, а также Регина Тодоренко, для которой десятые "Елки" стали дебютом в большом кино. На экранах появится и Филипп Киркоров. Съемки в кино – это, конечно, другая работа для певца , но уже довольно привычная, поскольку он частенько соглашается на такие эксперименты.

В недавнем интервью Киркоров признался, что согласился сниматься в новых "Елках" ради своего 91-летнего отца Бедроса Филипповича, который тоже получил эпизодическую роль в этом фильме. Впрочем, еще в прошлом году народный артист говорил, что обязательно снимется в "Елках 10".

Ранее интернет-пользователи обсуждали переделанного Филиппа Киркорова. Певец перенес несколько пластических операций у звездного хирурга Тимура Хайдарова. Недавно артист извинился перед специалистом за то, что перестал соблюдать его предписания. Подробнее об этом писали "Дни.ру".