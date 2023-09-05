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Вторник 5 сентября

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Отбывающий срок Ефремов лишился в колонии нижних зубов

Отбывающий срок Ефремов лишился в колонии нижних зубов
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Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии, потерял нижние зубы. Об этом рассказал актер Иван Охлобыстин.

Актёр Иван Охлобыстин заявил, что заслуженный артист России Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии Белгородской области, потерял нижние зубы. Он отметил, что Ефремов "поправил свое здоровье".

"Единственное, у него зубы выпали нижние. Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить", — цитирует актера RT. Стоит отметить, что в июне 2020 года актер Михаил Ефремов на машине выехал на встречную полосу в Москве и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что в прошлом году старшая дочь Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой Вера поступила в престижный вуз, где год обучения стоит 650 тысяч рублей. 19-летняя наследница артиста намеревалась освоить программу "Управление в креативных индустриях", но быстро решила отказаться от этого учебного заведения.

Покинув институт, Вера пошла на съемочные площадки, где успела поработать и помощником, и ассистентом. Видимо, так Ефремова поняла, кем хочет стать. Она долго готовилась к поступлению, и этим летом смогла стать студенткой Школы-студии МХАТ. Очевидно, девушка пошла по стопам своего знаменитого отца.

5 сентября 2023, 14:09
Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com
RT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Скандалисту Ефремову – 55

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