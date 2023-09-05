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Вторник 5 сентября

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Отметившая 40-летие Настя Крайнова откровенно о своем возрасте: Не выгляжу на те годы

Отметившая 40-летие Настя Крайнова откровенно о своем возрасте: Не выгляжу на те годы
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Настя Крайнова не переживает из-за возраста. В этом певица откровенно призналась журналистам.

Звезды отечественного шоу-бизнеса, как правило, тратят колоссальные суммы на уход за собой. Кто-то панически боится старения, поэтому уже к тридцати годам прибегает к услугам не только косметологов, но и пластических хирургов.

Настя Крайнова не относится к категории артистов, которые не принимают себя. Знаменитость не переживает из-за возраста.

Многие девушки перед днем рождения начинают паниковать из-за приближающейся новой цифры в паспорте, однако Настя Крайнова не относится к большинству. 4 августа 2023 года певица отметила круглую дату — 40-летие.

"Мне 40! Отлично живу!", — цитирует артистку Пятый канал. Как призналась певица, возраст ее никак не смущает, более того, она даже его не ощущает.

"Я считаю, что это внутреннее состояние, насколько ты себя внутренне чувствуешь, так ты и будешь выглядеть. Мне кажется, что я не выгляжу на те года, которые у меня стоят в паспорте, поэтому я думаю, что важно, чтобы твое ощущение в этом мире было на тот возраст, который ты хочешь видеть в зеркале", — резюмировала Крайнова.

5 сентября 2023, 13:19
Настя Крайнова. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Алика Смехова. Фото: пресс-служба
Ирина Апексимова. Фото: пресс-служба
Елена Борщева и Валерий Юшкевич. Фото: пресс-служба
Ирина Рахманова. Фото: пресс-служба
Настя Крайнова. Фото: пресс-служба
Татарка FM. Фото: пресс-служба
Виктория Дайнеко. Фото: пресс-служба
Настасья Самбурская. Фото: пресс-служба
Олеся Судзиловская. Фото: пресс-служба
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