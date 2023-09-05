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Вторник 5 сентября

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Юрий Стоянов опровергнул известие о своей госпитализации

Юрий Стоянов опровергнул известие о своей госпитализации
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Юрий Стоянов опроверг информацию СМИ о своей госпитализации. Артист рассказал, что пришел в больницу сдать плановый анализ крови, и чувствует себя хорошо.

Народный артист России Юрий Стоянов опроверг информацию, поступившую в СМИ. Артист рассказал, что пришел в больницу сдать плановый анализ крови, и чувствует себя хорошо.

Светские обозреватели и информагентства сообщали, что Юрий Стоянов попал в больницу с жалобами на головные боли. Писали, что по итогам осмотра у него диагностировали гипертонию.

Телеграм-каналы распространяли информацию о том, что 66-летний народный артист России оказался в палате отделения терапии с диагнозом "гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений". Информацию о том, что ему требуется регулярное лечение медикаментами артист не подтвердил.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Юрий Стоянов вспомнил актера Илью Олейникова, который скончался 11 лет назад. 10 июля Олейников тоже мог отметить свой день рождения, но смерть настигла его в 65.

Стоит отметить, после кончины Олейникова в Сети не раз появлялись слухи о возможном возрождении программы"Городок". Позже сам Стоянов дал понять, что думать о другом партнере, с которым мог бы продолжить съемки передачи, даже не намерен.

5 сентября 2023, 12:27
Юрий Стоянов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру• Требует проверки

Фоторепортаж

Стоянов плакал на похоронах Олейникова

Народного артиста Илью Олейникова, скончавшегося 11 ноября на 66-м году жизни, похоронили в пригороде Санкт-Петербурга. На панихиде его друг и коллега по передаче "Городок" Юрий Стоянов не мог сдержать слез
Утром в Театре эстрады состоялась гражданская панихида, где собрались родные, близкие и друзья Ильи Олейникова
Денис Клявер
Сцена театра утопала в цветах
Несмотря на дождь, проститься c артистом пришли сотни петербуржцев
Проститься с народным артистом пришли друзья, коллеги и тысячи простых зрителей
Траурная церемония после гражданской панихиды переместилась в город Пушкин, где в Софийском соборе прошло отпевание
Актера проводили в последний путь аплодисментами, выразив тем самым свою любовь и безграничную признательность
Известный актер и ведущий телепрограммы "Городок" боролся с тяжелой болезнью до последнего, но сердце артиста не выдержало
Похоронили Илью Олейникова на Казанском кладбище

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