Певица Слава объяснила свое решение сделать пластическую операцию: Не могла смотреть в зеркало

Певица Слава объяснила свое решение сделать операцию по увеличению груди. Она призналась, что была в ужасном состоянии на тот момент.



Певица Слава рассказала, чем руководствовалась, когда решилась на операцию по увеличению груди. Сенсационное признание исполнительница сделала в эфире одного из федеральных телеканалов.



Певица отметила, что была не в восторге от собственного тела. Из-за этого у нее развилось пристрастие к алкоголю. Слава поведала, что пила практически год до того, как решилась на операцию.

"И практически целый год пила, потому что я просто не могла на себя смотреть в зеркало. И когда этот, знаете, он как гипнотизер внушал: "Давай мы тебе переделаем", а я уже не понимаю, зачем я вообще к нему пошла", — цитирует исполнительницу Пятый канал.

По словам хирурга Хайдарова, ей должно было хватить десяти дней, чтобы восстановиться после операции. В течение этого срока исполнительница соблюдала все предписания и пила специальные препараты для снятия отеков.

Ранее нумеролог Фарида Красавкина рассказала, что происходит в жизни Славы и что ждет исполнительницу. У артистки возможно зачатие и рождение ребенка, либо кардинальные перемены в личной жизни.

При этом вероятно и появление мужчины. Знаменитости следует выработать уважение к представителям противоположного пола.